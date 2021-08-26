Петраков не подписал контракт со сборной Украины по футболу

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков, которого на эту должность назначил Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ), до сих пор не поставил подпись под своим контрактом, сообщает Meta-ratings.com.ua. По информации СМИ, стороны не могут договорится о финансовых условиях.

Месячная зарплата Петракова по неофициальным данным составляет 25-30 тысяч евро. Это на порядок меньше, чем было у Андрея Шевченко, который возглавлял "желто-синих" до Александра Васильевича, и который неожиданно ушел из сборной 2 августа.

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Журналисты уточняют, что официальное завершение эпопеи с новыми главным тренером завершится до конца текущей недели.

По плану 29-30 августа сборная Украины должна начать подготовку к очередным поединкам квалификации чемпионата мира. Украина сыграет 1 сентября в гостях с Казахстаном и 4 сентября дома с Францией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа Петраков довызвал в состав национальной команды голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко. Причиной изменений в ростере сборной стал коронавирус, который был обнаружен у украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Расширенный список игроков национальной команды Украины

Вратари: Денис Бойко ( "Динамо" Киев), Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ( "Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ( "Славия" Прага, Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ( "Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ( "Фехервар", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Артем Довбик ( "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ( "Шахтер" Донецк).

Резервный список: Виктор Коваленко ( "Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба - "Заря" Луганск) .