Осечка Украины и неожиданность в Англии: результаты отбора ЧМ-2022 12 октября

В Европе во вторник, 12 октября, были сыграны очередные 14 матчей в квалификации на чемпионат мира-2022. Поединки состоялись в семи городах континента.

Самым важным для украинских болельщиков был матч во Львове, где подопечные Александра Петракова не смогли обыграть Боснию и Герцеговину. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Также нельзя обойти вниманием и поединок Венгрии против Англии. На легендарном Уэмбли родоначальники футбола едва не проиграли.

Все результаты 12 октября

Казахстан – Финляндия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 45 Пукки, 0:2 – 47 Пукки.

Казахстан – Шацкий, Быстров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Алип, Малый, Васильев (Тагыберген, 58), Вороговский (Тайкенов, 73), Куат, Жуков (Жаксылыков, 58), Зайнутдинов, Омиртаев (Щеткин, 58).

Видео дня

Финляндия – Градецки, Вяйсянен, Гранлунд (Райтала, 79), Иванов, Хямяляйнен, Луд (Тэйлор, 90), Шюллер, Камара, Ниссиля (Риски, 90), Пукки (Валакари, 79), Похьянпало (Йенсен, 34).

Предупреждения: Иванов (36), Малый (36), Зайнутдинов (39), Вороговский (58).

Украина – Босния и Герцеговина 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 15 Ярмоленко, 1:1 – 77 Ахмедходжич.

Украина – Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Соболь, Ярмоленко (Зубков, 82), Степаненко, Цыганков (Булеца, 83), Шапаренко (Сидорчук, 72), Матвиенко, Яремчук (Сикан, 72).

Босния и Герцеговина – Шехич, Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Колашинац (Ковачевич, 90), Хаджиахметович, Стеванович, Гояк (Прцич, 58), Налич (Сарич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 82).

Предупреждения: Чивич (11), Ахмедходжич (19), Превляк (63).

Англия – Венгрия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 24, пенальти Шаллаи, 1:1 – 37 Стоунз.

Англия – Пикфорд, Уокер, Мингз, Шоу, Стоунз, Фоден, Маунт, Грилиш (Сака, 62), Райс, Стерлинг (Хендерсон, 76), Кейн (Абрахам, 76; Уоткинс, 90).

Венгрия – Гулачи, Него (Болла, 90), Кечкеш, Салаи, Надь, Шаллаи (Хан, 79), Надь, Собослаи (Николич, 90), Шафер (Вечеи, 79), Шен (Холендер, 68), Ланг.

Предупреждения: Шоу (23), Шафер (41), Собослаи (90).

Болгария – Северная Ирландия 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 35 Уошингтон, 1:1 – 53 Неделев, 2:1 – 63 Неделев.

Болгария – Караджов, Турицов, Христов, Христов, Велковски, Чочев, Неделев (Янков, 73), Цонев (Илиев, 46), Цонев (Малинов, 73), Десподов (Божиков, 90), Илиев (Крастев, 80).

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Кэткарт, Бэллард (Макгинн, 82), Флэнаган, Макнейр, Брэдли (Джонс, 68), Фергюсон, Дэвис, Томпсон, Уошингтон (Чарльз, 82), Мадженнис (Даллас, 67).

Предупреждения: Бэллард (69), Даллас (88), Малинов (88).

Швеция – Греция 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 59, пенальти Форсберг, 2:0 – 69 Исак.

Швеция – Ольсен, Крафт, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон, Форсберг (Ольссон, 87), Ольссон, Экдаль (Каюсте, 82), Классон (Сванберг, 82), Квайсон (Дьекереш, 87), Исак.

Греция – Влаходимос, Яннулис (Лимниос, 84), Мавропанос, Цимикас, Андруцос, Масурас (Цолис, 71), Сиопис (Пелкас, 71), Бакасетас, Бухалакис, Хацидьякос, Павлидис (Дувикас, 75).

Предупреждения: Мавропанос (58), Экдаль (61), Бакасетас (61), Хацидьякос (76), Сванберг (90).

Удаление: Хацидьякос (86).

Израиль – Молдова 2:1 (1:0, 1:1)

Литва – Швейцария 0:4 (0:3, 0:1)

Сербия – Азербайджан 3:1 (1:1, 2:0)

Голы: 1:0 – 30, пенальти Влахович, 1:1 – 45 Махмудов, 2:1 – 52 Влахович, 3:1 – 83, пенальти Тадич.

Сербия – Райкович, Настасич, Митрович, Велькович, Лазович (Младенович, 88), Костич (Радонич, 75), Лукич, Груйич (Тадич, 66), Милинкович-Савич, Влахович (Максимович, 88), Йович (Митрович, 65).

Азербайджан – Магомедалиев, Гусейнов (Муталлимов, 63), Медведев, Хагверди, Салахлы, Озобич (Алескеров, 73), Гараев, Абдуллаев (Нуриев, 73), Махмудов (Мустафаев, 84), Кривоцюк, Дадашов (Шейдаев, 73).

Предупреждения: Хагверди (29), Медведев (65).

Португалия – Люксембург 5:0 (3:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 8, пенальти Роналду, 2:0 – 13, пенальти Роналду, 3:0 – 17 Бруну Фернандеш, 4:0 – 69 Пальинья, 5:0 – 87 Роналду.

Португалия – Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Мендеш, Пепе, Бруну Фернандеш (Гедеш, 80), Моутинью (Жоау Мариу, 65), Пальинья (Рубен Невеш, 73), Бернарду Силва (Матеуш Нунеш, 80), Роналду, Андре Силва (Рафаэл Леау, 73).

Люксембург – Морис, Шано, Янс, Карлсон, Пинту (Муратович, 87), Тилль (Девилль, 46), Баррейро, Синани (Вейга, 88), Тилль (Боржес Саншес, 46), Родригеш, Мартинс Перейра.

Предупреждения: Мендеш (22), Мартинс Перейра (32), Жоау Канселу (84).

Фарерские о-ва – Шотландия 0:1 (0:0, 0:1)

Дания – Австрия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 53 Мэле.

Дания – Шмейхель, Мэле, Кьер, Вестергор, Васс (Нергор, 90), Дамсгор (Дольберг, 44), Дилэйни (Йенсен, 90), Ольсен (Ларсен, 77), Хейбьерг, Кристенсен, Поульсен.

Австрия – Бахманн, Триммель, Алаба, Хинтереггер, Пош, Забитцер, Ильзанкер (Онисиво, 72), Гриллич, Лаймер (Кайнц, 83), Грюлль (Грегорич, 83), Кара (Шауб, 72).

Предупреждения: Васс (31), Триммель (47), Забитцер (90).

Сан-Марино – Андорра 0:3 (0:1, 0:2)

Косово – Грузия 1:2 (1:1, 0:1)