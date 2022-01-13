Определился соперник "Реала" по финалу Суперкубка Испании

"Атлетик" из Бильбао победил "Атлетико" из Мадрида в полуфинале Суперкубка Испании по футболу. Поединок в Саудовской Аравии завершился со счетом 1:2.

Все основные события случились во втором тайме. На 62-й минуте Жоау с отклонением назад с 10 метров головой замкнул подачу с углового в дальний угол, мяч от штанги врезался в лежачего Симона и попал в ворота.

Футболисты из Бильбао бросились отыгрываться и смогли это сделать с интервалом в 4 минуты.

На 77-й минуте Йерай после углового сравнял счет, а на 81-й Нико Уильямс подобрал рикошет в штрафной после очередного углового и искусно положил низом в дальний угол.

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Отметим, что накануне мадридский "Реал" победил "Барселону" и стал первым финалистом. Решающий поединок состоится в воскресенье, 16 января (19:00).

Напомним, что действующим обладателем трофея является "Атлетик". Год назад клуб из Бильбао со счетом 3:2 сенсационно обыграл "Барселону".