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"Манчестер Сити" – "Реал": где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
3,5 т.
'Манчестер Сити' – 'Реал': где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом" в ответном полуфинальном матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. После ничьи в столице Испании подопечные Хосепа Гвардиолы примут соперника на своем поле.

Видео дня

Встреча состоится на стадионе "Этихад Стэдиум". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Реал". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

"Манчестер Сити" – "Реал": где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

"Манчестер Сити" – "Реал": где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" – "Реал": где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов

Явными фаворитами игры считаются хозяева поля. Ставки на победу "Манчестер Сити" в основное время принимаются с коэффициентом 1,60. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 5,00.

При этом эксперты уверены, что поединок выйдет результативным. На то, что команды забьют не менее трех голов, предлагается индекс 1,57.

"Манчестер Сити" – "Реал": где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля возмутился тем, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сидел рядом со знаменитым сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время матча Лиги чемпионов.

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