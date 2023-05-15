'Манчестер Сити' – 'Реал': где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом" в ответном полуфинальном матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. После ничьи в столице Испании подопечные Хосепа Гвардиолы примут соперника на своем поле.

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Встреча состоится на стадионе "Этихад Стэдиум". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Реал". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Явными фаворитами игры считаются хозяева поля. Ставки на победу "Манчестер Сити" в основное время принимаются с коэффициентом 1,60. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 5,00.

При этом эксперты уверены, что поединок выйдет результативным. На то, что команды забьют не менее трех голов, предлагается индекс 1,57.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля возмутился тем, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сидел рядом со знаменитым сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время матча Лиги чемпионов.

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