Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи

У четвер, 15 квітня, відбулися заключні поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися 4 команди, які продовжують битву за престижний трофей.

У півфіналах 29 квітня "Вільярреал" битиметься з "Арсеналом", а "Манчестер Юнайтед" з "Ромою". Матчі-відповіді заплановані на 6 травня. Фінал відбудеться 26 травня на стадіоні "Гданськ" в Польщі.

"Славія" Чехія – "Арсенал" Англія 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 18 Пепе, 0:2 – 21, пенальті Ляказетт, 0:3 – 24 Сака, 0:4 – 77 Ляказетт.

Славія – Колар, Боржил (Дорлі, 46), Зима, Голешов, Ба (Вишинський, 46), Станчу (Лінгрен, 46), Шевчик, Провід, Громада (Масопуст, 46), Олайінка, Кухта (Тецл, 71).

Арсенал – Лено, Чемберс, Холдинг, Марі, Себальос, Джака, Парті (Соареш, 79), Сміт-Роу (Ель-Ненни, 67), Сака (Мартінеллі, 79), Пепе (Балогун, 88), Ляказетт (Нкетіа, 79).

Попередження: Громада (20), Олайінка (63), Мартінеллі (82).

Перший матч:1:1

"Манчестер Юнайтед" Англія – "Гранада" Іспанія 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 6 Кавані, 2:0 – 90, автогол Вальєхо.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Лінделеф, Уан-Біссака (Вільямс, 82), Туанзебе, Теллес, Фред, Погба (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш (Мата, 73), Матіч, Кавані (Джеймс, 60), Грінвуд (Діалло, 82).

Гранада – Руй Сілва, Нева (Діас, 75), Фульке, Херман Санчес (Перес, 82), Вальєхо, Кенеді (Пуертас, 46), Еррера, Гоналон (Моліна, 32), Монторо, Мачис, Сольдадо (Суарес, 46) .

Попередження: Погба (17), Сольдадо (19), Херман Санчес (61), Нева (74).

Перший матч:2:0

"Вільярреал" Іспанія – "Динамо" Загреб Хорватія 2:1 (2:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 36 Пако Алькасер, 2:0 – 43 Жерар Морено, 2:1 – 74 Оршіч.

Вільярреал – Рульі, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 90), Трігерос (Мойсес Гомес, 63), Капу, Парехо (Коклен, 84), Чуквуезе (Пенья, 90), Пако Алькасер (Алекс Баена, 90 ), Жерар Морено.

Динамо Загреб – Ліваковіч, Теофіль-Катрін (Періч, 82), Гвардіола, Рістовскі (Стоянович, 62), Лаурітсен, Іванушец (Атьемвен, 76), Якіч, Маєр (Іван Франжич, 62), Адемі (Мишич, 82), Оршіч, Петкович.

Попередження: Якіч (40), Трігерос (60).

Перший матч:1:0

"Рома" Італія – "Аякс" Нідерланди 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – 49 Броббей, 1:1 – 72 Джеко.

Рома – Лопес, Калафьорі (Вільяр, 81), Рожер, Манчіні, Карсдорп, Діавара, Крістанте, Мхітарян (Педро, 87), Верету, Пеллегріні, Джеко (Майораля, 80).

Аякс – Стекеленбург, Клайбер (Схюрс, 22; Ідрісса, 83), Тальяфіко, Тімбер, Альварес (Кудус, 70), Антоні (Броббей, 46), Классен, Тадич, Гравенберх, Нерес (Траоре, 83), Мартінес.

Попередження: Рожер (43), Верету (67), Манчіні (68), Джеко (78), Крістанте (86), Тальяфіко (89), Мартінес (90).

Перший матч:2:1

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відбулися матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонв. До компанії ПСЖ і "Челсі", які днем раніше вийшли до півфіналу, приєдналися іспанський "Реал" і англійський "Манчестер Сіті".