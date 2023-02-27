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"Опасные беспощадные враги": в сети показали фото Залужного с флагом "Динамо", указав на ошибку России

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,6 т.
'Опасные беспощадные враги': в сети показали фото Залужного с флагом 'Динамо', указав на ошибку России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в очередной подтвердил, что является болельщиком киевского "Динамо". 48-летнего генерала сфотографировали на фоне флага в цветах "бело-синих" и эмблемой столичного клуба.

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Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook известный автогонщик Алексей Мочанов. Он запечатлел Залужного вместе со своей собакой по кличке Джей. Он восхитился генералом, которого назвал верным другом, а стране-агрессору указал на прокол, так как она столкнулась с настоящей враждой главкома, начав войну против Украины.

''Опасные беспощадные враги'': в сети показали фото Залужного с флагом ''Динамо'', указав на ошибку России
 

"Добрые сильные люди, как и добрые сильные животные, – неагрессивны. Не хищники. Просто они точно знают, чего хотят, что им нужно и как добиться своего. Как защитить свое. Как не дать себя обидеть, тем более – унизить. Их доброта никогда не слабость. Их позитив всегда сила. Они настоящие верные друзья. И опасные беспощадные враги, если их довели до состояния вражды. Листал-перебирал фотки. Попалась эта, когда Валерий Залужний проезжал мимо одного спорткомплекса, где даже в раздевалке висел флаг "Динамо" Киев, а я заезжал забрать товарища. С собакой. Главком и бультерьер быстро нашли друг друга и общий язык", – подписал фото Мочанов.

''Опасные беспощадные враги'': в сети показали фото Залужного с флагом ''Динамо'', указав на ошибку России
''Опасные беспощадные враги'': в сети показали фото Залужного с флагом ''Динамо'', указав на ошибку России

Отметим, что Валерий Залужный неоднократно был сфотографирован в одежде с символикой киевского "Динамо". Ранее СМИ назвали нового тренера киевлян после отставки Мирчи Луческу.

''Опасные беспощадные враги'': в сети показали фото Залужного с флагом ''Динамо'', указав на ошибку России

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, как ему предлагали принять гражданство Российской Федерации.

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