''Опасные беспощадные враги'': в сети показали фото Залужного с флагом ''Динамо'', указав на ошибку России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в очередной подтвердил, что является болельщиком киевского "Динамо". 48-летнего генерала сфотографировали на фоне флага в цветах "бело-синих" и эмблемой столичного клуба.

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Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook известный автогонщик Алексей Мочанов. Он запечатлел Залужного вместе со своей собакой по кличке Джей. Он восхитился генералом, которого назвал верным другом, а стране-агрессору указал на прокол, так как она столкнулась с настоящей враждой главкома, начав войну против Украины.

"Добрые сильные люди, как и добрые сильные животные, – неагрессивны. Не хищники. Просто они точно знают, чего хотят, что им нужно и как добиться своего. Как защитить свое. Как не дать себя обидеть, тем более – унизить. Их доброта никогда не слабость. Их позитив всегда сила. Они настоящие верные друзья. И опасные беспощадные враги, если их довели до состояния вражды. Листал-перебирал фотки. Попалась эта, когда Валерий Залужний проезжал мимо одного спорткомплекса, где даже в раздевалке висел флаг "Динамо" Киев, а я заезжал забрать товарища. С собакой. Главком и бультерьер быстро нашли друг друга и общий язык", – подписал фото Мочанов.

Отметим, что Валерий Залужный неоднократно был сфотографирован в одежде с символикой киевского "Динамо". Ранее СМИ назвали нового тренера киевлян после отставки Мирчи Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, как ему предлагали принять гражданство Российской Федерации.

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