''Они смеются, а я в шоке'': аргентинский футболист рассказал, как навел автомат на Кадырова

Бывший футболист грозненского "Ахмата" и "Москвы" Эктор Бракамонте во время своих выступлений в России угодил в пикантную ситуацию с так называемым главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Аргентинцу во время знакомства решили показать боевой автомат, покрытый золотом, который он навел на владельца клуба.

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Об этом Бракамонте вспомнил в интервью порталу Sports.ru. Бывший нападающий назвал ситуацию очень опасной, ведь он искренне полагал, что ему показали муляж или детскую игрушку. По его признанию, ситуация развеселила Кадырова, который к тому же показал рожок с боевыми патронами.

"Кадыров садится за руль, я рядом с ним впереди, сзади еще один человек. Вдруг они решили показать мне золотой автомат – и дали его в руки. Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что это какой-то игрушечный. И навел дуло на Кадырова. Мне сказали: "Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону". Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули. Они смеются, а я в шоке. Спрашиваю: "Почему вы смеетесь? Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату тогда платил?" Они еще больше смеяться начали", – рассказал Бракамонте.

Ранее Рамзан Кадыров стал посмешищем в сети после того, как потребовал извиниться перед отстраненными российскими спортсменами.

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