''Они не заслуживают'': Ротань высказался о товарищеских матчах сборной России

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань призвал игнорировать товарищеские матчи российской национальной команды, а также не обращать внимания на их соперников. По мнению молодого специалиста, все, кто соглашается играть с агрессорами, поддерживают войну в нашей стране.

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Об этом Ротань заявил на пресс-конференции перед стартовым матчем отбора Евро-2024 с Англией, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Он добавил, что Россия нарушила международные нормы и должна быть полностью изолирована.

"Те страны, которые согласны играть со страной-агрессором, – поддерживают то, что она делает в Украине. Самое правильное, что мы можем сделать – не обращать внимание на нее и на тех, кто с ней играет. Они не заслуживают, чтобы о них говорили. Заслуживают внимания те страны, которые уважают международные нормы, прежде всего людей. Об этом нужно разговаривать и отвергнуть то, с кем играет Россия, даже не вспоминать о них", – сказал Ротань.

Отметим, что сборная России 23 марта сыграет в Тегеране с Ираном. Также запланирован матч с Ираком на 26 марта, однако он до сих пор еще не подтвержден официально.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пожаловались на проблемы сборной и заявили о "поэтапном возвращении" в международный футбол.

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