'Они не займут': легенда 'Динамо' дал печальный прогноз на итоги сезона для киевлян

Киевское "Динамо" точно не войдет в двойку лучших по итогам нынешнего сезона Премьер-лиги Украины, а также вряд ли завоюет даже бронзовые медали. Игра подопечных Мирчи Луческу сегодня не вызывает позитивных эмоций и не дает возможности болельщикам рассчитывать хотя бы на локальные успехи.

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Такое мнение в интервью порталу FanDay выразил легендарный футболист киевлян Йожеф Сабо. Бывший главный тренер команды и сборной Украины выразил уверенность в том, что чемпионом страны вновь станет донецкий "Шахтер", а "серебро" возьмет "Днепр-1".

"Самое лучшее, на что может рассчитывать "Динамо" – это третье место. Киевляне будут бороться за "бронзу" с "Зарей", но им будет тяжело. По той игре, что "Динамо" демонстрирует сегодня, они не займут третье место, но я могу ошибаться. "Шахтер", скорее всего, станет чемпионом, а "Днепр-1" будет вторым. Не знаю, что случилось с "Днепром-1". В первом круге они хорошо смотрелись, а во втором случился провал. "Шахтер" вернул всех своих арендованных игроков и усилился украинцами. У них хорошая средняя линия и атакующий потенциал. "Динамо" таким похвастаться не может", – подчеркнул Сабо.

Ранее он дал однозначный прогноз на матч 22-го тура Премьер-лиги "Динамо" – "Шахтер", указав точный счет поединка, который состоится 22 апреля. Сабо также назвал тренера, который может сменить Мирчу Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев ответил на вопрос, почему отказывается переходить на украинский язык.

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