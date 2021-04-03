Футболист сборной Украины: 'Динамо' меня выбросило на улицу

Футболист бельгийского "Гента" Роман Яремчук заявил, что для него нет препятствий для трансфер в "Шахтер" даже с учетом того, что он начинал свою карьеру в академии "Динамо".

По словам 25-летнего нападающего сборной Украины, у него остались не очень приятные воспоминания о киевском клубе.

"Перейти в "Шахтер"? Почему нет? Никто не знает, как жизнь сложится. Эта тема не является табу. Меня же "Динамо", можно сказать, выбросило на улицу. Еще и заработало деньги на мне. Я "Шахтер" считаю топ-клубом. Почему нет? Посмотрим. Готов ли я вернуться в чемпионат Украины? Как и внутри каждого, есть какие-то амбиции. У меня есть внутри какой-то голод выиграть что-то в Украине, чтобы доказать. Но на данный момент моя карьера так развивается", – сказал Яремчук в эфире Youtube-канала BurBuzz.

(на видео с 21:04)

Как сообщал OBOZREVATEL, Яремчук признался, что в раздевалке после окончания поединка с Казахстаном попросил, чтобы каждый из его партнеров по национальной команде проанализировал свои ошибки и вернулся к реальности.