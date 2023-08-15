Официально. Неймар покинул ПСЖ и подписал 2-летний контракт с новым клубом

Знаменитый бразильский футболист Неймар перешел из французского ПСЖ в "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии. Договор рассчитан на два года, за которые 31-летний нападающий сможет заработать около 160 миллионов евро.

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По сообщениям французских СМИ, парижане получили за футболиста 120 млн евро с учетом бонусов, что стало рекордной продажей в истории команды.

Неймар выступает за французский клуб с 2017 года. За это время принял участие в 173 поединках во всех турнирах, забив 118 голов и сделав 77 голевых передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Неймар и его подруга – модель и инфлюенсер Бруна Бьянкарди – согласовали список условий, которые позволяют звезде ПСЖ изменять.

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