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Арабский клуб сделал Неймару "огромное предложение"
Футбольный клуб "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии хочет купить нападающего ПСЖ Неймара, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Источники Роман характеризуют сделанное предложение как "огромное".
"Ведутся переговоры, чтобы достичь полного согласия. Неймар соблазнился такой возможностью", - пишет у себя в X итальянский инсайдер.
31-летний Неймар выступает за французский клуб с 2017 года. За это время принял участие в 173 поединках во всех турнирах, забив 118 голов и сделав 77 голевых передач.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Неймар и его подруга - модель и инфлюенсер Бруна Бьянкарди – согласовали список условий, которые позволяют звезде ПСЖ изменять.