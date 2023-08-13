Арабский клуб сделал Неймару 'огромное предложение'

Футбольный клуб "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии хочет купить нападающего ПСЖ Неймара, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Источники Роман характеризуют сделанное предложение как "огромное".

Видео дня

"Ведутся переговоры, чтобы достичь полного согласия. Неймар соблазнился такой возможностью", - пишет у себя в X итальянский инсайдер.

31-летний Неймар выступает за французский клуб с 2017 года. За это время принял участие в 173 поединках во всех турнирах, забив 118 голов и сделав 77 голевых передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Неймар и его подруга - модель и инфлюенсер Бруна Бьянкарди – согласовали список условий, которые позволяют звезде ПСЖ изменять.