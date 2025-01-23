Официально. Нападающий сборной Украины за 6 млн евро продан в иностранный клуб. Все детали трансфера

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан продолжит карьеру в Турции. Его переход в "Трабзонспор" подтвердили оба клуба. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6 миллионов евро, а контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.

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Сикан назвал переход важным шагом для своего развития и отметил высокий уровень нового клуба. Он готов играть как на привычной позиции центрального нападающего, так и на любой другой, в зависимости от решения тренера.

Для Сикана это уже второй опыт игры за границей. В 2022 году он провел полгода в аренде в немецком клубе "Ганза", где забил один гол в 11 матчах. В текущем сезоне он стал лучшим бомбардиром "Шахтера" среди нападающих, забив 4 гола, уступив по результативности лишь полузащитникам.

"Трабзонспор" сейчас идет на 9-м месте в чемпионате Турции, и дебют Сикана может состояться 1 февраля в игре против "Кайсериаспора".

Во время презентации игрока руководство клуба выразило поддержку Украине и надежду на скорейшее завершение войны.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года появилась информация, что "Шахтер" пытается удержать в своем составе Сикана. Руководство "горняков" сделало 22-летнему футболисту улучшенное предложение по новому контракту.

Согласно новому соглашению, нападающий будет получать более высокую зарплату, чем он получает сейчас. СМИ утверждали, что Даниил не захотел продолжать сотрудничество с донецким клубом и планирует продолжить карьеру за границей.

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