Фигуранты дела о ''пьяных вечеринках'' в Киеве получили подозрения и повестки в военкомат: в Нацполиции рассказали детали

В Нацполиции сообщили, что двум лицам вручено подозрение. Еще 6 лицам вручили повестки в военкомат.

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Речь идет об организаторах участников сканадальных вечеринок в Киеве – молодые ребята развлекались тем, что спаивали алкоголем девушек, а затем совершали акты сексуального насилия. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники в Нацполиции.

Сотрудники полиции и уголовного розыска провели обыск по месту прописки и проживания молодых людей в Киеве и Ивано-Франковске. Фигуранты получили подозрения и повестки в военкомате.

Ситуацию прокомментировала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко. Она заявила, что правоохранительные органы уже взялись за это дело.

Также адвокат компании "ЮрФем" Оксана Копийчук сообщила, что, согласно закону, молодые люди, совершившие насилие, а затем снявшие процесс на камеру, совершили уголовное преступление по статьям Уголовного кодекса Украины 152 (изнасилование), 153 (сексуальное насилие) и 15 (принуждение к вступлению в половую связь). Эксперт также подчеркнула, что для возбуждения уголовного дела необходимо заявление от пострадавших.

На событие отреагировал и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Возмущенный шокирующим контентом в социальных сетях, когда группа молодых людей приглашала девушек на вечеринки, склоняла их к употреблению алкогольных напитков и, возможно, психотропных веществ, доводила до обморочного состояния, а затем совершала акты сексуального характера", – пишет он в своих социальных сетях.

Лубинец подчеркнул, что в этой ситуации виновны исключительно обидчики – молодые люди, которые затеяли эти вечеринки. Девушки являются жертвами, их нельзя называть виновными в изнасиловании.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 31 января в соцсети появилась информация о том, что в Киеве группа молодых людей якобы предлагают девушкам алкоголь и наркотики, а затем насилуют их. Злоумышленники загружали доказательства своих "развлечений" в закрытые аккаунты одной из соцсетей.

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