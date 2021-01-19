"Реал" снова хочет отдать Лунина в аренду: СМИ назвали команду

Мадридский "Реал" готов в очередной раз отдать украинского голкипера Андрея Лунина в аренду. На этот раз наш соотечественник может усилить "Хетафе".

Как сообщает издание GolDigital, главный тренер середняка испанской Ла Лиги Хосе Бордалас и президент клуба Анхель Торрес заинтересованы в приглашении нашего футболиста, который еще ни разу не выходил на поле в составе мадридцев в нынешнем сезоне. "Сливочные" также хотят, чтобы Лунин набирался опыта, а не сидел на скамейке запасных за спиной Тибо Куртуа.

Отметим, что дебют украинца в "Реале" может состояться уже 20 января, когда мадридцы сыграют на выезде с "Алькояно" в 1/16 финала Кубка страны.

Напомним, что Лунин перешел в команду летом 2018 года. Первый сезон в Испании он провел в "Леганесе", приняв участие в четырех матчах Ла Лиги, затем ушел в аренду в "Реал Вальядолид", где также проиграл конкуренцию основному голкиперу. По-настоящему заявить о себе у нашего соотечественника получилось в "Реал Овьедо", куда Андрей перебрался зимой 2020 года. Он помог команде избежать вылета из второго по силе дивизиона Испании, после чего снова вернулся в "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лунин побил сомнительный рекорд мадридской команды.