'Это дало вдохновение': герой Украины во втором матче Евро-2024 рассказал о ключевом моменте и договоренности с партнерами

Самый полезный игрок сборной Украины в матче со Словакией (2:1) Николай Шапаренко признался, о чем футболисты договаривались перед поединком. В поединке второго тура Евро-2024 в Дюссельдорфе полузащитник киевского "Динамо" в забитый мяч добавил еще голевую передачу на Яремчука и преодолел наибольшую дистанцию среди всех игроков – более 12 км.

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В послематчевом комментарии Шапаренко рассказал, как команда восприняла критику после провала с Румынией (0:3) и как набегал такой километраж.

"Мы получили заслуженную критику за последнюю игру. Приняли ее, разобрали ошибки и пытались выполнять то, о чем договаривались перед игрой. Играть на результат, с самоотдачей. Надо было реабилитироваться. Это важная ментальная вещь. Каждый игрок, вышедший на поле, выполнял наставления тренера, дававшего нам советы, как действовать против сборной Словакии. Мы старались показать свой лучший футбол", – рассказал Николай "Суспільне Спорт".

По поводу наибольшей преодоленной дистанции футболист отметил, что иначе и быть не могло: "А как выигрывать игры? Стоя? Не думаю. Мне все равно, сколько я пробежал, самое важное – есть результат. Это все ради своей страны, ради команды. Я буду пытаться да каждую игру бегать".

А когда отдавал на 80-й минуте передачу на Романа Яремчука, Николай даже не думал, станет ли она результативной.

"Во время игры все очень быстро происходит, не успеваешь волноваться, забьет он или нет. Увидел, что Роман выполнил хорошее движение – очень повезло, что передача прошла, голкипер не вышел, а Яремчук забил победный мяч", – отметил Шапаренко.

О заключительном матче группового этапа с Бельгией футболист еще не думает: "Давайте пока насладимся победой, а потом уже будем разбирать их игру. Тренер расскажет, как надо играть".

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