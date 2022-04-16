Объединить "Динамо" и "Шахтер" в одну команду без легионеров: Цыганык рассказал, как собирались проводить матчи во время войны в Украине

Бывший ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык признался, что перед зарубежными турне "Динамо" и "Шахтера" обговаривалась возможность проведения этих благотворительных игр одним составом. Отвечая на вопрос зрителя, Цыганык объяснил, что это могло бы стать альтернативой выступления общей команды, представляющей Украину.

По словам Игоря, такое обсуждалось перед поединками с участием наших грандов, которые сейчас проходят в Европы.

"Я слышал, такую идею, чтобы попытаться объединить "Динамо" и "Шахтер" без легионеров. Попробовать одной командой выступать. Назвать ее "сборная Украины", или "сборная клубов", или "Динамо-Шахтер", но эта идея почему-то не нашла поддержки. А как по мне то, она была хорошей. С одной стороны это показало бы единение ради одной цели, но с другой стороны "Динамо" и "Шахтер" играют свои поединки, это дает больше огласки и больше число матчей", – сказал журналист в эфире авторской Youtube-программы Циганик LIVE.

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Насколько мне известно, УАФ ведет переговоры, чтобы сыграть два контрольные сборной перед официальной игрой в отборе на ЧМ-2022 против Шотландии.

Напомним, что в четверг, 15 апреля, донецкий "Шахтер" выиграл второй матч на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace. Поединок в Гданьске против польской "Лехии" завершился со счетом 3:2.

Победный гол забил 12-летний Дима Кеда, спасшийся из Мариуполя.

В первом матче тура "горняки" со счетом 0:1 уступили 46-кратному чемпиону Греции "Олимпиакосу".

Киевское "Динамо" в этот же день в своем турне "Матч за Мир! Остановим войну!". На стадионе в Стамбуле подопечные Мирчи Луческу со счетом 3:1 обыграли турецкий "Галатасарай".

До этого с таким же счетом 3:1 в Варшаве "бело-синие" одолели местную "Легию".