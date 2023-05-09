'Никто не гарантирует': экс-тренер сборной России сделал вид, что в Украине нет войны

Легендарный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев отметился лицемерным высказыванием о победе народов бывшего СССР над гитлеровской Германией. Он выразил сомнения в том, что "еще каким-то поколениям" удастся избежать войн, забыв об агрессии своей страны в отношении Украины, ради продолжения которой диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в сентябре минувшего года.

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Об этом Романцев заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Участник чемпионата Европы 1996 года и мирового первенства 2002 года назвал несчастьем Вторую мировую войну, которая привела к нескольким миллионам жертв.

"Фронтовики, как правило, не любили вспоминать про войну. Но однажды мы немного выпили с Евгением Весником – великим человеком, актером и солдатом – и мне удалось разговорить его. Только мы договорились, что я не буду потом это пересказывать, поэтому обещание держу. Несчастье, что то поколение попало на войну. Никто не гарантирует, что с еще каким-то поколением не будет так же", – сказал Романцев.

Ранее бывший тренер российской национальной команды признался, что потерял сознание после знаменитого гола Андрея Шевченко в матче отбора Евро-2000.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко приехал на "Донбасс Арену" и заявил о необходимости "восстанавливать легендарный донецкий "Шахтер" в так называемой ДНР.

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