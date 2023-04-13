Экс-тренер сборной России рассказал, как потерял сознание после легендарного гола Шевченко

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев признался, что полностью "отключился" после легендарного гола Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в знаменитом матче отборочного турнира к Евро-2000. Наставник национальной команды страны-агрессорки был шокирован точным ударом украинского форварда на 88-й минуте встречи, который вывел "желто-синих" в плей-офф квалификации.

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Об этом Романцев рассказал в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу". Бывший тренер московского "Спартака" отметил, что чувствовал себя в полной прострации и на какое-то время просто не контролировал себя. Наставника россиян привели в чувство при помощи алкоголя.

"А ты не поверишь, если я расскажу. Я без сознания был, ничего не помню, когда это случилось. Мне говорят, что я встал и пошел. Я потерял сознание, был как робот. И потом говорят, что игра не закончилась. А я пошел, как лунатик. Пришел в себя в комнатушке, мне там коньяк дают нюхать. Я пришел в себя. Хотелось застрелиться или из окна броситься. Не дай бог кому-то это пережить", – заявил Романцев.

Напомним, в 1999 году в Москве сборная Украины сумела вырвать ничью (1:1) на поле стадиона "Лужники", что оставило россиян за бортом европейского первенства.

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