'Никогда не говорил': Петраков объяснил, почему перешел на украинский язык

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков признался, что сознательно перешел на государственный язык. При этом специалист отметил, что никогда ранее публично не высказывался на украинском.

Об этом сам Петраков рассказал в эфире программы "Великий футбол". Как подчеркнул наставник "желто-синих", его решение поддержали болельщики национальной команды

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"Никто не сказал, чтобы я это сделал. Я никогда не говорил по-украински. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык, мне сказали, что у меня неплохо получается. Я понимаю, что нужно общаться. Главный тренер, на официальных мероприятиях, должен общаться на украинском языке. Меня во Львове поддержали, болельщики написали: "Українська рідна мова – Петракова. Я даже сам засмеялся", – сказал Петраков.

Напомним, сборная Украины по футбола вышла в стыковые матчи квалификации к чемпионату мира-2022. В полуфинальном поединке плей-офф подопечные Петракова сразятся с командой Шотландии. Встреча состоится 24 марта будущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков пожаловался на оскорбления со стороны украинских журналистов.