'Я – вообще не тренер': Петраков пожаловался на оскорбления со стороны журналистов

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о своих непростых отношениях с журналистами. 64-летний специалист, который вывел "сине-желтых" в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022, признался, что слова некоторых "акул пера" его задевали.

В интервью YouTube-каналу "Профутбол Digital" он сказал, что после некоторых обид решил ограничиться в изучении размышлений журналистов.

"Так, как наши журналисты обо мне судили в последние месяцы, то, считаю, я – вообще не тренер. В национальной сборной нахожусь зря. Но если люди меня постоянно оскорбляют и говорят обо мне гадости, то этим самым они оскорбляют и сборную. Однако они этого не понимают. Хотя, мне кажется, когда подобное говорится, надо немножко думать.

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Я – главный тренер, у нас одна семья. Если какого-то футболиста будут оскорблять, я за него заступлюсь. То же самое и ребята мне говорили: если журналисты оскорбляют тренера, то унижают и национальную команду", – считает Петраков.

"Поначалу я смотрел многие программы, читал статьи на сайтах, но прекратил. Знаете, кто мне это подсказал? Простые люди. На улицах останавливали для фото и говорили: "Мы к вам хорошо относимся. Не читайте в интернете". Теперь я перестал туда заглядывать, читаю книги и чувствую себя великолепно", – с улыбкой сказал Александр Васильевич.

Напомним, в марте 2022 года сборная Украины сразится в плей-офф с Шотландией. В случае успеха в гостевой дуэли "сине-желтых" ждет второй стыковой матч с победителем в паре Уэльса и Австрии.

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