Нигде не любят: экс-футболист сборной РФ рассказал о том, как россиян унижают в 'дружественной Сербии'

Бывший игрок и главный тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов пожаловался на то, что в дружественной для россиян Сербии местные жители завышают цены для граждан из страны-агрессорки. Двукратный чемпион РФ и победитель молодежного первенства Евроопы-90 отметил, что лично столкнулся с таким отношением.

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Об этом Чернышов рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Экс-футболист национальной сборной России подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину десятки тысяч его соотечественников переехало в Сербию, спровоцировав том невероятный рост цен.

"В 2020-м цены были замечательные на все! Что на продукты, что на недвижимость. За последние полтора года приехало 130 тысяч русских. Все или в Белград, или в Нови-Сад. Сербы этим пользуются! Идем смотреть съемную квартиру. 500 евро в месяц. Думаю: ничего себе! За такие деньги можно было снять что-то обалденное. А здесь – квартирка скромная. Хозяин указывает на меня, спрашивает у представителя клуба: "Это кто?" – "Русский. Наш новый тренер" – "Русский? Для него 750", – сказал Чернышов.

Ранее легендарный тренер московского "Спартака" Олег Романцев выступил против приглашения в российские команды легионеров из стран, где "шипя от злобы, ненавидят Россию".

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава федерации футбола "ДНР" Павел Давыденко размечтался о включении "донецкого "Шахтера" в чемпионат России.

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