newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Ничего не должны": тренер украинского клуба оправдался за вылет из Лиги конференций

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,9 т.
'Ничего не должны': тренер украинского клуба оправдался за вылет из Лиги конференций

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник потребовал от болельщиков и журналистов не критиковать его команды за вылет от грузинской "Дилы" в квалификации Лиги конференций. Накануне украинская команда уступила на выезде 1:3 и покинула турнира, а ее наставник отметил, что он и его футболисты никому "ничего не должны".

Видео дня

Об этом Скрипник заявил на пресс-конференции после матча в Грузии. 53-летний специалист подчеркнул, что результат матча соответствует ходу игры, а также отметил трудности подготовки и проведения матча во время войны в Украине, так как у команды "каждая игра на выезде".

"Ничего не должны": тренер украинского клуба оправдался за вылет из Лиги конференций
"Ничего не должны": тренер украинского клуба оправдался за вылет из Лиги конференций

"Соперник по делу нас обыграл. Так что комплимент команде хозяев. Для нас это может быть хороший урок. Двое суток добираться сюда на игру. Это ни в коем случае не отговорка. Такие игры придадут молодой команде опыт. А так все по игре. Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны. Мы играли для "Ворсклы", для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли, желаю удачи команде соперников. У нас каждая игра на выезде. Те ожидания, от "Ворсклы" – мы живем в реалиях и знаем, как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко, мы играем как можем. Терпим", – сказал Скрипник.

"Ничего не должны": тренер украинского клуба оправдался за вылет из Лиги конференций
"Ничего не должны": тренер украинского клуба оправдался за вылет из Лиги конференций

Отметим, что накануне своего соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций узнало киевское "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольные фанаты грузинского клуба "Дила" спели песню "Путин – х*йло" в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций с "Ворсклой". Также ультрас хозяев вывесили плакаты в поддержку Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!