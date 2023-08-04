'Ничего не должны': тренер украинского клуба оправдался за вылет из Лиги конференций

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник потребовал от болельщиков и журналистов не критиковать его команды за вылет от грузинской "Дилы" в квалификации Лиги конференций. Накануне украинская команда уступила на выезде 1:3 и покинула турнира, а ее наставник отметил, что он и его футболисты никому "ничего не должны".

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Об этом Скрипник заявил на пресс-конференции после матча в Грузии. 53-летний специалист подчеркнул, что результат матча соответствует ходу игры, а также отметил трудности подготовки и проведения матча во время войны в Украине, так как у команды "каждая игра на выезде".

"Соперник по делу нас обыграл. Так что комплимент команде хозяев. Для нас это может быть хороший урок. Двое суток добираться сюда на игру. Это ни в коем случае не отговорка. Такие игры придадут молодой команде опыт. А так все по игре. Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны. Мы играли для "Ворсклы", для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли, желаю удачи команде соперников. У нас каждая игра на выезде. Те ожидания, от "Ворсклы" – мы живем в реалиях и знаем, как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко, мы играем как можем. Терпим", – сказал Скрипник.

Отметим, что накануне своего соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций узнало киевское "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольные фанаты грузинского клуба "Дила" спели песню "Путин – х*йло" в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций с "Ворсклой". Также ультрас хозяев вывесили плакаты в поддержку Украины.

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