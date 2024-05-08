Незаменимы или просто переоценены? Топ-7 самых дорогих игроков УПЛ не из 'Динамо' и 'Шахтера'

После весеннего обновления данных на портале Тransfermarkt, в топе самых дорогих игроков Украинской Премьер-лиги надежно закрепились основные и резервные составы "Динамо" и "Шахтера". Всех этих футболистов мы отлично знаем – Сикан, Судаков, Матвиенко, Бондаренко, Ванат. Даже Траоре, Марлон и Гомес здесь. А кто затесался в топ по стоимости среди представителей не грандов украинского футбола? Об этом сообщает OBOZ.UA.

Илья Квасница, "Рух" (1,8 млн евро)

21-летний воспитанник "Руха" сегодня - будущий лидер львовян. У него ни одного пропущенного матча в этом розыгрыше; не все на 90 минут, но Кваснице хватает даже неполных выступлений, чтобы отличиться результативным действием. Выстрелив 12-ю голами за молодежь, Илья год назад получил перевод в главную команду. Поиграл немного: всего один ассист за 8 матчей. Второй же сезон феноменальный – благодаря его голам в начале сезона клуб насобирал очков, позволяющих продолжать битву за Лигу Конференций. Сейчас у него 7 голов и 5 ассистов в УПЛ, это лучший результат среди игроков "Руха" и место в Топ-10 бомбардиров всей лиги.

Квасница может гордиться тем, что забивал в Кубке, имеет голы в ворота "Шахтера" и Англии за сборную, а матч против "Оболони" стал первым, где удалось отличиться по системе гол+пас. Тransfermarkt не остался в стороне: дебют вингера в УПЛ изначально оценили в 150 тысяч евро, теперь же ценник за Квасницу уже почти 2 миллиона. В столь юном возрасте он действительно близок к статусу одного из лидеров "Руха". Важен фланговик и для молодежной сборной, где помогает атаке не только своими голами. Такими темпами он не только значительно повысит свой ценник, но и попадет на радары европейских клубов. Кто знает – может и на радар Реброва.

Алексей Гуцуляк, "Днепр-1" (1,8 млн. евро)

Первый из когорты "Днепра-1" – Гуцуляк. Самый результативный на сегодняшний день игрок спортклубовцев проводит лучший сезон за команду, а для Максимова незаменим на острие атак. Алексей добился полного доверия от всего тренерского штаба, ведь с прошлого лета нападающий не пропустил ни минуты на поле. За это он поблагодарил клуб девятью голами и двумя передачами. Успел вингер поиграть 20 минут и за сборную: в матче против БиГ с его участием Украина забила два гола и вырвала победу.

Карьера Гуцуляка сейчас на топе: в "Днепр-1" он попал после сезонов за "Карпаты" и "Десну". Взлет Тransfermarkt оценил в 1,8 миллиона евро. В то же время, у вингера не хватает голов на международной арене, нет там и ассистов. Кажется, если через месяц днепряне зайдут в Лигу Конференций, у лидера атаки будет больше шансов все же разблокировать эту статистику. А это подарит еще большее повышение расценок.

Александр Сваток, "Днепр-1" (2 млн евро)

Напарник Гуцуляка на поле, Сваток, оценен уже в несколько сот тысяч больше. Два миллиона евро за защитника УПЛ – действительно показатель качества. По этому параметру он находится в топ-10 среди украинских защитников лиги. Воспитанник днепровского футбола свой стиль искал и в "Заре", и даже в "Хайдуке". Впрочем, окончательно место Александру удалось найти за "Днепр-1". Центрбек ощутимо упал в оценках во время прихода в СК, но выровнял их и поднял методическими выступлениями, в этом сезоне – всего один матч не на 90 минут.

Значительная конкуренция внутри команды за позицию защитника не выбрасывает Сватка из позиции даже при травмах, так защитник превысил цифру в 100 матчей за спортклубовцев. Его собственный стиль – находить момент для подключения в атаку, так недавно смог забить "Заре". Значительно успешнее его заигрывание за сборную: там у центрбека 5 выступлений, даже был лучшим в групповом матче против Италии, удачно противостояв Барелле и Кьезе. Защитник "Днепра-1" – еще один претендент на рост стоимости. Не по результатам в УПЛ, так по выступлениям на Евро.

Таллес, "Полесье" (2 млн евро)

Зимний новичок "Полесья" вызвал взрыв информационной бомбы - состав амбициозной команды пополнил чемпион мира U-17 в составе Бразилии. За него заплатили миллион евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба. Вопрос в том, что житомирянам пока не удалось использовать креативные качества атакующего полузащитника по полной, команда посыпалась и выпала из борьбы и за медали, и за еврокубки. Да, они одержали несколько побед и Таллес приложился первым ассистом на Мустафаева в матче против "Миная". Но общая ситуация в "Полесье" теперь поражает только отчаянием.

После переезда и мартовской переоценки от Тransfermarkt он не изменил свой ценник – осталось два миллиона. На сегодняшний день полузащитник провел 9 игр. Пока ничего особенного сказать о бразильце не получится: только каждая вторая игра по старту и привыкание к новому чемпионату в требовательном климате. По результатам сезона, скорее всего, Таллес останется при своих: не за что поднимать цену, и снижать тоже рано.

Арсений Батагов, "Заря" (2 млн евро)

Единственный игрок в топе, представляющий команду из подвала таблицы. Еще на старте сезона "Заря" никогда бы не заставила нас подумать о ее чрезвычайно низких позициях, но уже что имеем, то имеем. Вопрос в другом – с двумя голами Батагов входит в тройку лучших бомбардиров луганского клуба. Это при том, что в команде есть несколько действительно качественных атакующих игроков. Именно такая вовлеченность в работу впереди держит оценку 21-летнего игрока на уровне два миллиона.

Буст стоимости прибавил именно переход в "Зарю": Арсений проявил себя как сильного центрбека и в прошлом сезоне отыграл в каждом туре. В этом розыгрыше, даже при беспощадной смене тренеров у луганцев, к защитнику нет вопросов. Только травмы отняли у него возможность играть постоянно. Батагов имеет отличный шанс получить вызов в лагерь главной сборной из-за трудолюбия. Еще один акцент для Реброва, которому на Евро нужно будет собрать 26 игроков.

Богдан Михайличенко, "Полесье" (2,5 млн евро)

Когда мы говорим о самом дорогом игроке "Полесья", не в первую очередь вспомним о Михайличенко – нет голов, нет даже ассистов. Но стоит заметить, с какой историей он появился в составе житомирян: это эдакая реинкарнация карьеры после турне по разным клубам Украины и Европы. Воспитанник столичного футбола быстро покинул "Динамо" и пошел искать лучшую судьбу, но по-настоящему зажег только за "Зарю", даже в "Андерлехте" не было столько доверия. Оценка в 2,5 млн евро дает место в топ-30 УПЛ, учитывая, что впереди половина состава "Шахтера" и "Динамо".

Но следует отметить, что это единственный игрок в нашем рейтинге, оценка которого прямо сейчас падает. "Полесье", пожалуй, достаточно сильно верит в способность проводить взвешенные матчи, особенно после 14-ти желтых за "Зарю" несколько лет назад. Михайличенко пригласили зимой и пока покоя нет: три желтых за восемь игр, что для защитника критически много; его грубость едва не привезла пенальти в воскресном матче против "Зари". Посмотрим, выйдет ли он на более высокий уровень в следующем году.

Александр Пихаленок, "Днепр-1" (5 млн евро)

И снова к представителям днепровского футбола. Самый дорогой в составе "Днепра-1", самый дорогой в УПЛ не из состава грандов, шестой по ценнику полузащитник чемпионата - прямо сейчас это Пихаленок. Еще до лазарета Тransfermarkt оценил его в 5 миллионов евро за чутье к голевому пасу - главное преимущество опорника перед всеми футболистами днепрян. Уже несколько туров он пропустил из-за травмы, это сдвинуло Александра из битвы за лучшего игрока турнира. А побороться есть с чем: 5 голов + 5 ассистов с почти постоянным стартом.

Он также имеет более сотни матчей за "Днепр-1", может похвастаться отличным прошлым сезоном и очень сильным этим. Ему удалось отличиться в еврокубках, а голы в ворота грандов Украины позволили бы поднять стоимость еще больше чем до 5 миллионов. Но не факт, что ценник Пихаленок будет наращивать уже в УПЛ: давно обсуждают заинтересованность в игроке от "Жироны", летом список может расшириться. Евро – отличный повод продать себя в Европу, главное выиграть конкуренцию на позиции.