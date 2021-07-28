Невзоров похвастался сине-желтой футболкой со слоганом "Слава Украине!" Видео

Знаменитый российский журналист и публицист Александр Невзоров похвастался формой сборной Украины по футболу. Видео, на котором 62-летний Александр Глебович облачен в сине-желтую экипировку, он опубликовал в сторис на своей странице в Instagram.

На вопрос жены, "что у него там синенькое под пиджаком", Невзоров гордо ответил "Слава Украине! Героям Слава". Кроме того, комментируя свое приобретение российский журналист отметил, что эта форма является именной.

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"Через явочные квартиры, через агентов, через полнейшую конспирацию мне передавали эту футболку сборной Украины, которая вызывает особую ненависть в России. Более того, эта майка именная - на спине у меня написано Glebych. Я никому это не показываю, чтобы сохранять здесь инкогнито", - признался Невзоров

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня была представлена форма сборной Украины по футболу, в которой команда выступила на Евро-2020. Основной вариант был исполнен в желтом цвете, с картой Украины и тризубом посередине груди, а также фразами "Слава Украине!" сзади на шее и "Героям слава!" внутри, с обратной стороны.

После презентации в России началась волна возмущений. Пропагандисты, политики, чиновники и другие публичные личности выражали недовольство тем, что Украина изобразила карту именно с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.

Дошло до того, что Российский футбольный союз (РФС) направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что форма нашей национальной команды якобы нарушает правила организации.

Однако УЕФА изначально в своем ответе был категоричен: экипировка Украины выполнена в соответствии со всеми правилами.

Позже под давлением России сборную Украины по футболу обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!"

Такое требование выдвинул Союз европейских футбольных ассоциаций, который увидел в фразе политический и милитаристский подтекст, чем спровоцировал атаки на свои соцсети со стороны фанатов "желто-синих".