Невиданный шаг: футболист 'Спартака' попросил уменьшить ему зарплату на миллион

Необычным поступком отметился футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин. 27-летний полузащитник пришел к руководству своего клуба и попросил уменьшить ему зарплату. По мнению уроженца Иркутска, ему платят слишком много.

Об этом сообщил Telegram-канал Ильи Казакова – бывшего пресс-атташе сборной России. До этого зарплата игрока по разным данным составляла около 3,2 миллиона евро в год. Боссы "Спартака" пошли навстречу желанию футболиста и уменьшили его годовой заработок до двух млн евро – более, чем на миллион!

При этом контракт Зобнина в московском клубе действует до 30 июня 2024 года. Выступает за команду он с 2016 года. Сайт Transfermarkt оценивает Романа в 13 млн евро.

Видео дня

Предполагается, что на такой шаг футболиста подвигла критика со стороны журналистов и болельщиков. К слову, на днях Зобнин получил травму мышцы в составе сборной России во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 года в Хорватии (0:1) и теперь не выйдет на поле три недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, поступок украинских фанатов вызвал истерику в Госдуме.

В то же время в России восхитились сборной Украины после отбора на ЧМ-2022.