'Невиданная мощь! Больше года не проигрываем': тренера сборной РФ подняли на смех после слов о пользе отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин увидел позитив в том, что команды из страны-агрессора отстранены от международных соревнований, чем сильно насмешил болельщиков. По мнению бывшего футболиста, уровень игроков и национального первенства РФ не упал, а некоторые аспекты даже пошли вверх.

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Об этом Карпин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Он добавил, что из-за массового выезда иностранцев из России после вторжения РФ в Украину многие местные молодые футболисты получили возможность чаще выходить на поле.

"Я думаю, что уровень футбола не будет падать. Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует – наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени. Какого-то большого падения уровня я не увидел. Заметили, что чуть снизился уровень, возможно, из-за отъезда иностранцев. Но я думаю, что уже к концу сезона начало все восполняться", – сказал Карпин.

Читатели портала Sports.ru не упустили возможности высмеять наставника российской команды. Они обозвали его популистом и отметили, что единственный плюс отстранения – отсутствие позорных выступлений в еврокубках.

"Ага, и у сборной ни одного поражения от европейских стран за год – невиданная мощь!", "Ух... И этот потенциальный иноагент в патриоты переобулся... Тьфу", "Нет позорных вылетов из еврокубков, уровень растет", "Поэтому самый лучший футбол – в ФНЛ. Легионеров нет, еврокубков нет, одно развитие не ограниченное ничем", "Уже больше года не проигрываем в еврокубках. Английские, испанские, итальянские клубы постоянно вылетают от кого-нибудь, а у нас пока все в строю", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов пожаловался на то, что в Европе пока не видят возможности возвращения команд из РФ в международные турниры.

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