Невеста титулованного футболиста отказалась жить в России и сорвала трансфер мужа в "Спартак"

Футболист сборной Сербии Адем Ляич не смог перейти из "Бешикташа" в "Спартак", так как его невеста Зубейда Бескович отказалась жить в России. Как сообщает fotospor, на прошлой неделе тренер сербского футболиста поехал в Москву и провел серию встреч со "Спартаком" и ЦСКА.

Московский "Спартак" предложил "Бешикташу" аренду с правом выкупа."Черно-белые" приняли это предложение.

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Когда официальные документы были готовы и осталось поставить лишь подпись, Ляич это делать отказался, заявив, что его возлюбленная не хочет жить в Москве.

Президент Ахмет Нур Чеби, был в ярости от этого шага сербского игрока, потребовав от главного тренера Сергена Ялчына исключить Ляича из состава.

В итоге Ляича отстранили от групповых тренировок. Чемпион Сербии-2009 и чемпион Турции-2021 будет работать отдельно от команды.

Adem Ljajic Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/d1qhCQDyle — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляичем интересовалось и киевское "Динамо", однако дела до подписания не дошло.