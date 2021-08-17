Невеста титулованного футболиста отказалась жить в России и сорвала трансфер мужа в "Спартак"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1 минута
5,5 т.
Зубейда Бескович

Футболист сборной Сербии Адем Ляич не смог перейти из "Бешикташа" в "Спартак", так как его невеста Зубейда Бескович отказалась жить в России. Как сообщает fotospor, на прошлой неделе тренер сербского футболиста поехал в Москву и провел серию встреч со "Спартаком" и ЦСКА.

Ляич не стал переходить в Спартак

Московский "Спартак" предложил "Бешикташу" аренду с правом выкупа."Черно-белые" приняли это предложение.

Ляич с невестой
Видео дня

Когда официальные документы были готовы и осталось поставить лишь подпись, Ляич это делать отказался, заявив, что его возлюбленная не хочет жить в Москве.

Зубейда Бескович не захотела ехать в РФ

Президент Ахмет Нур Чеби, был в ярости от этого шага сербского игрока, потребовав от главного тренера Сергена Ялчына исключить Ляича из состава.

Футболист остался в Турции

В итоге Ляича отстранили от групповых тренировок. Чемпион Сербии-2009 и чемпион Турции-2021 будет работать отдельно от команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляичем интересовалось и киевское "Динамо", однако дела до подписания не дошло.

чемпионат Турции