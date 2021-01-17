Неудобно, когда быстро говорят на украинском. Не понимаю слова, – Алиев

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал свой дебют в качестве эксперта в программе "Включай Подогрев" на телеканале "Футбол"

Экс-игрок сборной Украины остался доволен работой в компании Влады Седан, Виктора Вацко и Андрея Столярчука. Единственное, что вызвало дискомфорт у 35-летнего Алиева, это быстрая украинская речь его напарницы.

"Хочу поздравить Владу. Это ее начало, пусть продолжает в том же духе. Удобно или не удобно работать? Неудобно, когда быстро разговаривают на украинском языке. Вот иногда некоторые слова не понимаю. А так все нормально. О футболе я всегда люблю поговорить и высказать свою точку зрения", – заявил Алиев в эфире выпуска "Футбол News".

Александр уверен, что эта программа будет вызывать интерес у зрителей.

"Тем более, что в эфире Влада Седан. Все будут смотреть только на Владу. Еще раз хочу пожелать ей успеха и чтобы она переплюнула "Великий футбол", – подытожил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алиев оценил уровень украинской Премьер-лиги и Виктора Цыганкова словами "вообще ни о чем".