Алиев об уровне УПЛ и Цыганкове: вообще ни о чем

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев раскритиковал уровень украинской Премьер-лиги (УПЛ) и заявил, что трансферная стоимость нападающего "Динамо" Виктора Цыганкова слишком завышена.

Александр в эфире программы "Включай подогрев" на канале "Футбол" высказал мнение, что Цыганков никак себя не показал в этой Лиге чемпионов.

"Цыганкова этого продают. Не знают уже, где ценник ему вешать: то 30 млн евро, то 40... Я всегда говорил и буду говорить: "Уровень чемпионата Украины маленький". Ну вообще ни о чем. Вот пожалуйста: был у тебя матч с "Барселоной", был с "Ювентусом". Вот там показывай. Вот там ты должен стоить 30 и про тебя должны говорить. Что он должен делать? Тянуть команду? Так о нем говорят все. Журналисты, эксперты. 8 мячей в чемпионате Украины. Я со своим лишним весом, "рюкзачком", смогу также играть", – отметил Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января Цыганков с показателем 24 млн евро стал самым дорогим украинским футболистом по данным авторитетного портала Transfermarkt.

После того, как сайт обновил трансферную стоимость футболистов, 23-летний динамовец вышел на первую строчку, обойдя Руслана Малиновского и Александра Зинченко.