Нет прощения оккупантам: экс-футболист сборной России готов защищать Украину с оружием в руках

Бывший нападающий "Днепра", "Черноморца", а также московских "Зенита" и ЦСКА Владимир Лебедь заявил, что никуда не уедет из родного Херсона и будет защищать город. 48-летний экс-футболист родился в Украине, но порядка 10 лет выступал в российском чемпионате. В 1995 году Владимир сыграл за сборную России в официальном матче.

В 2003-м Лебедь вернулся в Херсон где и проживает до сих пор. После захвата города российскими оккупантами Владимир каждый день выходит на митинги в поддержку Украине.

"Все готовы защищать родной город и страну с оружием в руках. Вся Украина готова и, собственно, делает это. Понимаете, люди гибнут, это уже не шутки", – цитирует бывшего спортсмена "Футбол24".

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Лебедь признался, что после нападения перестал общаться с русскими друзьями.

"Нет, не общался ни с кем. О чем мне с ними разговаривать? Ситуация очевидна. Мне не о чем с ними говорить. Думаю, время все рассудит", – подытожил экс-форвард.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта в Херсоне прошел массовый митинг против российской оккупации. Жители города несли национальную символику и плакаты с проукраинскими надписями.

Напомним, что ранее в Мелитополе жители вышли на мирный протест против оккупантов, доказывая, что городу не нужен "русский мир".

Люди прошли по улицам с флагами Украины.