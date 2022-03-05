В Мелитополе устроили бунт против оккупантов: люди вышли на улицы и поют гимн Украины. Видео

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В Мелитополе 5 марта тысячи людей вышли на мирный протест против оккупантов, доказывая, что городу не нужен "русский мир". Люди прошли по городу с флагами Украины.

Одно из видео протестов опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он заявил, что город восстал.

"Мелитополь восстал против оккупантов!" – написал он.

Стоит отметить, что это уже четвертый мирный протест против оккупантов, которые временно захватили украинский город.

На мирные митинги ежедневно выходит все больше людей. Они несут украинские флаги, поют гимн Украины и скандируют "Мелитополь, вставай".

Видео дня

Людей не останавливает даже то, что оккупанты открывают предупредительный огонь.