Несколько человек погибли во время празднования победы Италии на Евро-2020

Как минимум три человека погибли во время празднования победы сборной Италии в финале чемпионата Европы по футбола. При этом множество болельщиков получили ранения.

Об этом сообщает издание La Repubblica. Известно, что в Катании произошло серьезное ДТП, в результате которой погиб 19-летний парень, а еще четыре человека были госпитализированы с серьезными травмами, однако их жизням ничего не угрожает.

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В Фодже 32-летний мужчина скончался после того, как в него совершили несколько выстрелов. Он направлялся в центр города на празднование успеха "скуадры адзурры", но попал под обстрел. Тяжелые травмы при падении с мотоцикла получил шестилетний ребенок. Отмечается, что погибший был судим, а четыре года назад убили его брата.

Кроме того, в Венеции найдено тело мужчины средних лет. Его личность пока не установлена, но полиция предполагает, что смерть связана с массовыми гуляниями в честь триумфа сборной Роберто Манчини на Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти. "Скуадра адзурра" была сильнее – 3:2. Наставник англичан Гарет Саутгейт объяснил выбор футболистов на послематчевые 11-метровые, три из которых его подопечные не реализовали.

В Лондоне, где проходит решающий матч Евро, фанаты устроили настоящий треш, превратив город в мусорку.