Экс-капитан ''Динамо'' получил должность в клубе российского блогера, отказавшись возвращаться в Украину

Украинский защитник Николай Морозюк назначен на должность спортдиректора кипрского (до 2022 российского) футбольного клуба "Красава", принадлежащего российскому блогеру Евгению Савину. Как рассказал в интервью "Украинскому футболу" сам Морозюк, это решение не было каким-то спонтанным.

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35-летний экс-капитан киевского "Динамо" 1 сентября подписал контракт с "Красавой" по системе 1+1 как футболист, но несколько дней назад решил завершить карьеру, продолжив работать менеджером.

"Я хочу заниматься агентской деятельностью, цели большие, но хочу все делать постепенно, набираться опыта, учиться. Президент предложил мне должность спортивного директора, что было для меня сюрпризом. Я человек ответственный и хочу не считаться, а быть", – заявил Морозюк.

Предыдущим клубом экс-футболиста сборной Украины был одесский "Черноморец". "Красава" в сезоне 2021/22 выступал во Футбольной лиге России (2-й по силе дивизион), представляя подмосковный город Одинцово. С сезона 2022/23 выступает во Втором дивизионе Кипра.

Морозюк является воспитанником киевского футбола. За "Динамо" дебютировал в 2005 году. Второй раз пришел в клуб в 2015-м, где сыграл 4 сезона. Выводил команду в качестве капитана. За 65 игр забил 6 мячей.

Выступал в молодежных сборных Украины разных возрастов, сыграл 14 матчей за национальную сборную (1 гол).

В мае 2020 года развелся со своей женой Ириной Морозюк. Об этом рассказала сама Ирина, признавшись, что они с футболистом расстались после восьми лет брака, и поделилась подробностями этой ситуации.

Позже пара решила восстановить семью.