Неожиданность в Грузии и осечка Роналду: результаты отбора на ЧМ-2022 11 ноября

В европейской квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 в четверг, 11 ноября, состоялись 10 поединков. Главной сенсацией дня стал матч в Грузии, где местная сборная всухую переиграла именитую Швецию.

Сборная Украины это игровое окно по календарю пропускала и вместо официального поединка сыграла спарринг с Болгарией. Игра завершилась со счетом 1:1, при том, что подопечные Петракова нанесли 36 ударов по воротам.

Из остальных результатов стоит отметить осечку сборной Португалии, которая на выезде не смогла победить Ирландию (0:0), минимальную победу Испании над Грецией (1:0), и 9 сухих голов Германии в ворота Лихтенштейна.

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Результаты отбора на ЧМ-2022

Азербайджан – Люксембург 1:3 (0:0, 1:3)

Ирландия – Португалия 0:0 (0:0, 0:0)

Ирландия – Базуну, Стивенс (Макклейн, 78), Даффи, Иган, Доэрти, Макгрэт (Ида, 61), Хендрик (Хурихэйн, 79), Огбене (Кин, 90), Каллен, Коулмэн, Робинсон.

Португалия – Руй Патрисиу, Семеду, Диогу Далот, Пепе, Матеуш Нунеш (Моутинью, 57), Данилу Перейра, Пальинья, Бруну Фернандеш (Саншеш, 75), Гедеш (Рафаэл Леау, 56; Фонте, 83), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.

Предупреждения: Огбене (29), Коулмэн (54), Данилу Перейра (70), Пепе (72), Доэрти (90).

Удаление: Пепе (81).

Грузия – Швеция 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 61 Кварацхелия, 2:0 – 77 Кварацхелия.

Грузия – Лория, Хочолава, Кашия, Какабадзе, Азаров, Цитаишвили (Давиташвили, 70), Гвилия, Кварацхелия (Казаишвили, 80), Лобжанидзе (Чабрадзе, 81), Окриашвили (Волков, 70), Квеквескири (Абурджания, 90).

Швеция – Ольсен, Нильссон, Линделеф, Аугустинссон, Крафт, Форсберг, Ольссон, Сванберг (Квайсон, 78), Классон (Кулусевски, 74), Исак (Карлссон, 87), Ибрагимович.

Предупреждения: Окриашвили (52), Азаров (55), Нильссон (64), Кашия (90).

Греция – Испания 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 26, пенальти Сарабия.

Греция – Влаходимос, Цимикас, Гутас, Яннулис (Лимниос, 67), Андруцос, Бухалакис (Пелкас, 78), Манталос, Масурас (Цолис, 46), Сиопис, Цавелас, Павлидис (Дувикас, 46).

Испания – Унаи Симон, Гайя, Карвахаль, Лапорт, Мартинес (Аспиликуэта, 89), Гави (Бускетс, 65), Родри, Коке, Сарабия (Ольмо, 57), Мората (Форнальс, 65), де Томас (Родриго, 57).

Предупреждения: Сиопис (33), Сарабия (48), Цимикас (54), Гутас (59), Карвахаль (78), Цавелас (90).

Армения – Северная Македония 0:5 (0:2, 0:3)

Германия – Лихтенштейн 9:0 (4:0, 5:0)

Голы: 1:0 – 11, пенальти Гюндоган, 2:0 – 20, автогол Кауфманн, 3:0 – 22 Сане, 4:0 – 23 Ройс, 5:0 – 49 Сане, 6:0 – 76 Мюллер, 7:0 – 80 Баку, 8:0 – 86 Мюллер, 9:0 – 89, автогол Геппель.

Германия – Нойер, Рюдигер, Керер (Гинтер, 72), Гюнтер, Баку, Сане (Фолланд, 64), Гюндоган (Арнольд, 64), Ройс, Горетцка (Нойхаус, 46), Мюллер, Хофманн (Нмеча, 46).

Лихтенштейн – Бюхель, Кауфманн, Хофер, Малин, Геппель, Зеле (Бюхель, 84), Вольфингер (Брэндле, 83), Хаслер, Фроммельт, Саланович (Грюненфельдер, 69), Фрик (Вольфингер, 29; Майер, 69).

Предупреждение: Рюдигер (38).

Удаление: Хофер (9).

Румыния – Исландия 0:0 (0:0, 0:0)

Россия – Кипр 6:0 (1:0, 5:0)

Голы: 1:0 – 4 Ерохин, 2:0 – 55 Смолов, 3:0 – 56 Мостовой, 4:0 – 62 Сутормин, 5:0 – 81 Заболотный, 6:0 – 87 Ерохин.

Россия – Сафонов, Терехов, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Сутормин, Головин (Зобнин, 57), Ерохин, Мостовой (Ионов, 72), Фомин (Глебов, 67), Миранчук, Смолов (Заболотный, 57).

Кипр – Деметриу, Иоанну, Каро, Сотириу, Псалтис (Деметриу, 46), Ционис (Мамас, 68), Кастанос (Антониадис, 83), Папулис (Шполярич, 83), Артиматас, Лайфис, Сотириу (Какулис, 74).

Мальта – Хорватия 1:7 (1:4, 0:3)

Голы: 0:1 – 6 Перишич, 0:2 – 22 Чалета-Цар, 1:2 – 31, автогол Брозович, 1:3 – 39 Пашалич, 1:4 – 45 Модрич, 1:5 – 47 Маер, 1:6 – 53 Крамарич, 1:7 – 64 Маер.

Мальта – Бонелло, Аттард, Аджиус, Пепе, Шоу (Микаллеф, 83), Кристенсен (Пизани, 46), Камензули, Мбонг (Димек, 69), Теума (Гийомье, 63), Дегабриэле, Монтебелло (Сатариано, 62).

Хорватия – Грбич, Гвардиол, Юранович, Чалета-Цар, Соса, Брозович (Якич, 46), Пашалич (Ливая, 62), Маер, Модрич (Влашич, 54), Перишич (Оршич, 54), Крамарич (Петкович, 54).

Предупреждение: Пепе (79).

Словакия – Словения 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 18 Зайц, 1:1 – 58, пенальти Дуда, 1:2 – 62 Мевля, 2:2 – 74 Стрелец.

Словакия – Родак, Пекарик (Боженик, 88), Голубек, Шкриньяр, Шатка, Гамшик (Дуда, 46), Лоботка, Мак (Суслов, 71), Беро (Стрелец, 71), Гараслин (Йирка, 65), Альмаши.

Словения – Облак, Блажич, Стоянович, Балковец, Мевля, Ловрич, Штулац, Иличич (Рогель, 85), Зайц (Врховец, 71), Вербич (Карничник, 59), Шпорар.

Предупреждения: Альмаши (20), Блажич (27), Пекарик (30), Стоянович (80).

Удаление: Блажич (57).