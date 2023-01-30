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"Ненормально душить": в Госдуме наехали на украинцев из-за "безобразия и катастрофы" с Малиновским

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,5 т.
'Ненормально душить': в Госдуме наехали на украинцев из-за 'безобразия и катастрофы' с Малиновским

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев возмутился тем, что футболист сборной Украины Руслан Малиновский извинился за рукопожатие с игроком российской национальной команды Александром Головиным после матча чемпионата Франции. Политик добавил, что "ненормально душить своих же", забыв о массовом признании иноагентами всех противников войны в РФ.

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''Ненормально душить'': в Госдуме наехали на украинцев из-за ''безобразия и катастрофы'' с Малиновским
''Ненормально душить'': в Госдуме наехали на украинцев из-за ''безобразия и катастрофы'' с Малиновским

Об этом Свищев заявил в комментарии порталу Sport24. Он выразил абсурдное мнение о том, что Малиновского заставили принести извинения за свои действия. Депутат также принялся поучать украинцев, как надо себя вести.

''Ненормально душить'': в Госдуме наехали на украинцев из-за ''безобразия и катастрофы'' с Малиновским

"Это безобразие! Совершенно ненормально душить своих же ребят. Ни Головин, ни Малиновский, играя за рубежом, не имеют никакого отношения к нынешним событиям. Непонятно, зачем на него давить. Если из-за того, что имеет хорошие отношения с Головиным, – катастрофа! В данной ситуации это не красит украинское общество", – сказал Свищев.

''Ненормально душить'': в Госдуме наехали на украинцев из-за ''безобразия и катастрофы'' с Малиновским
''Ненормально душить'': в Госдуме наехали на украинцев из-за ''безобразия и катастрофы'' с Малиновским

Отметим, что во время выступлений Малиновского в Италии фанаты вывешивали плакат с изображением украинца и россиянина Алексея Миранчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник Николай Морозюк назначен на должность спортдиректора кипрского (до 2022 российского) футбольного клуба "Красава", принадлежащего российскому блогеру и иноагенту Евгению Савину.

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