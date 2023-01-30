''Ненормально душить'': в Госдуме наехали на украинцев из-за ''безобразия и катастрофы'' с Малиновским

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев возмутился тем, что футболист сборной Украины Руслан Малиновский извинился за рукопожатие с игроком российской национальной команды Александром Головиным после матча чемпионата Франции. Политик добавил, что "ненормально душить своих же", забыв о массовом признании иноагентами всех противников войны в РФ.

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Об этом Свищев заявил в комментарии порталу Sport24. Он выразил абсурдное мнение о том, что Малиновского заставили принести извинения за свои действия. Депутат также принялся поучать украинцев, как надо себя вести.

"Это безобразие! Совершенно ненормально душить своих же ребят. Ни Головин, ни Малиновский, играя за рубежом, не имеют никакого отношения к нынешним событиям. Непонятно, зачем на него давить. Если из-за того, что имеет хорошие отношения с Головиным, – катастрофа! В данной ситуации это не красит украинское общество", – сказал Свищев.

Отметим, что во время выступлений Малиновского в Италии фанаты вывешивали плакат с изображением украинца и россиянина Алексея Миранчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник Николай Морозюк назначен на должность спортдиректора кипрского (до 2022 российского) футбольного клуба "Красава", принадлежащего российскому блогеру и иноагенту Евгению Савину.

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