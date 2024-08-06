Эндрик, ле Норманн, Йоро: за кого из футболистов в этом июле выложили десятки миллионов евро

Трансферная компания в разгаре. Европейские клубы этим летом прагматичны: они нацелены на качество, а не на громкие имена, и пока не преподают сотни миллионов евро. А разрывают трансферный рынок не топы! OBOZ.UA подробно пишет обо всех деталях июльских переходов и пытается определиться, на что нацелены такие закупки.

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Англия собирает топов

Из самых дорогих новичков Английской Премьер-лиги – манкунианцы приобрели Йоро за 62 млн евро. Но как ни везет "Юнайтед" с первых же дней: во время спарринга с "Арсеналом" в США вингер травмировал ногу и вылетел на три месяца! Поговаривают, что "ПСЖ" слился из борьбы за юношу именно из-за его травматичности. Теперь о такой особенности знает и тэн Хаг, у которого полный недокомплект перед стартом сезона (уже сломались пол основы).

Под новый сезон в АПЛ собирается новая солидная компания – особенно активно ведет себя "Астон Вилла". Похоже, успех прошлого сезона хотят разогнать с большими оборотами: взяли Амаду Онана (59 млн. евро), Арчера (16,6) и Филогене (16). Представьте, что именно львы больше всего потратили денег на рынке – позади даже "ПСЖ", "Барселона" и "Челси"! Уже закуплены футболисты на 176 миллионов, аппетиты Эмери на десятки миллионов больше потребностей "Баварии" или "МЮ" - все под дебют в Лиге Чемпионов.

Внесли в наш рейтинг деньжат и канониры: Калафьори теперь будет играть в Лондоне. Переход звездного итальянца был лишь вопросом времени после Евро и отнял его именно в АПЛ. Говорят, теперь судьба Зинченко точно определена, ведь на позиции конкуренция окончательно проиграна.

Неожиданно в список самых дорогих трансферов ворвался "Ипсвич"! Команда, о которой давно забыли за пределами Англии, вернулась в АПЛ и хочет снова стать темной лошадкой лиги – выложили по 20 миллионов за опытных Гривса и Делапа, взяли Таунсенда. А еще, по итогам июля, трактористы вошли в Топ-10 европейских клубов по потраченным деньгам! Кстати, один из фаворитов будущего сезона "Ливерпуль" имеет полнейший ноль в графе расходов, максимум приглашают игроков свободными агентами.

Германия и Франция пересмотрели Евро.

"Бавария" – вторая по расходам в Европе. Взорвав информационное пространство назначением Компани тренером, менеджмент начал активно собирать под него игроков. Имена очень громкие – Олисе и Пальинья, звезды сборных Англии и Португалии (более 100 млн за обоих). Обоих забрали с АПЛ и это действительно мощные закупки для кризисной команды, которые помогут быть сильным конкурентом "Байера" и "Боруссии". Кстати, об этих двух: шмели больше посягают на популярных игроков и уже приобрели Антона, Гросса и Гираси – суммарно за них выложили 48 млн; у леверкузенцев новичок за деньги один, взяли Терьера за 20 миллионов.

Французская Лига 1 гораздо более скромная: "ПСЖ" даже не фигурирует, еще не может отойти от потери Мбаппе. Игроков на вход очень мало и все среднего уровня, среди звезд только Гринвуд, который пришел всего за 25 миллионов в "Марсель". В топ-3 за деньгами можем отметить "Лион", подписали Микаутадзе и Нуама - ганец присоединился к "Лиону" из второлиговой команды Бельгии. Как видим, в июле французы были застенчивы и только накапливали деньги. Поможет ли им финансовая подушка – проверим в августе.

Италия и Испания на собственной волне

После победы на Евро спрос на испанцев подскочил к небесам. А самое интересное – своих же футболистов заметили в самой Испании. Гранды засыпали все возможные клубы запросами на звезд Фурии Рохи, хотя успевают унести не всех. Слух о переговорах было много, но пока только к "Атлетико" присоединился ле Норманн.

Безусловно, самым медийным приобретением июля на Пиренеях стал Эндрик. "Реал" взял молодого бразильца, комически повторившего появление Роналду, хотя не вызвал на трибунах столько же восторга. Нападающий заявил - осуществилась его мечта, а чтобы быстрее дебютировать, он готов много работать и прислушиваться к советам одноклубников. Еще у мадридцев самое громкое подписание месяца – Мбаппе, хотя француз пришел к королям бесплатно и ему нет места в нашем рейтинге.

У Италии своя атмосфера: там радуются Довбику. Артем перешел не в июле, хотя уже стал одним из самых дорогих новичков чемпионата. А его "Рома" в прошлом месяце была самой активной: взяли Зуле и ле Фе – где Росси собирается выиграть Лигу Европы. Конкуренцию составит "Интер": приобрели Фраттези и Аугусто (42 млн обоих). А вот амбициозная "Болонья" пока только распадается: из новеньких знаем только Камбьяхи, оставили клуб Зиркзи, Калафьори, Арнаутович, Бинкс. Плюс по поводу финансов, но очень пассивная деятельность перед ЛЧ.

Кто ушел из Европы?

Самый дорогой пока трансфер за пределы Европы оформили саудиты. "Аль-Иттихад" приобрел Муса Диаби за 60 млн евро – игрока забрали из "Астон Виллы", чем очень помогли ей влезть в финансовые рамки. Ближе всего к нему подобрались только Онана, Эндрик и Калафьори.

Не под наш рейтинг, но целый ворох громких имен пошли свободными агентами. В Европе больше не увидим Тьягу Силву – 39-летний защитник вернулся во "Флуминенсе" доигрывать сезон. Еще до саудитов присоединился Эльнени из Арсенала и бельгийский вратарь Кастельс, Жиру пошел завершать карьеру в МЛС. Что приятно, наконец-то не будут мозолить глаза миранчук и кокорин – оба покинули свои итальянские клубы.