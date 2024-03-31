Не только Роналду: как сложилась карьера в Саудовской Аравии звезд мирового футбола, которые погнались за бешенными деньгами

Больше года назад Криштиану Роналду проложил новый путь для европейских футболистов в Саудовскую Аравию - тогда о ней, кроме денег, было известно совсем мало, а про футбол там не знали даже местные. Теперь же почти каждый клуб Про-Лиги имеет бывшего игрока топ-лиг мира. OBOZ.UA вспоминает самые громкие фамилии и разбирается – получилось ли у них стать действительно звездами?

Рияд Марез

Так уж получилось, что многих таких футболистов саудиты похищали из Англии. И один из представителей Туманного Альбиона – Марез. Его переход в другую лигу предсказывали давно: алжирец перестал вписываться в схемы Гвардиолы. А вот к схемам "Аль-Ахли" очень даже пришелся. Рияд может выстрелить феерией, а может молчать 3 игры подряд, но вингер не пропустил ни одного матча во всех турнирах. Его роль – сверхважная для команды-феникса.

Аль-Бурайкан – его 23-летний одноклубник, который никогда не знал вкуса даже второлиговых европейских клубов. Он – постоянный соперник за статус лучшего бомбардира команды, но мы не можем назвать этих двоих врагами. Между Марезом и Аль-Бурайканом существует специфическая химия, которая превращается в пасы друг другу и появление их фамилий в послематчевых отчетах. Поэтому трансфер алжирца довольно успешен: после нескольких побед в АПЛ и ЛЧ, он может позволить себе стать вторым номером в тени молодежи даже в СА, при этом выступая так же мощно.

Александар Митрович

Один из самых успешных примеров подражания имени Роналду. А также и навязывание ему конкуренции. Митрович – второй, после португальца, бомбардир в Про-Лиге. Всего 33 выступления, в которых 7 ассистов, 31 гол, два хет-трика и три дубля, обеспечивают "Аль-Хилялю" уверенное лидерство в чемпионате. А самому форварду – статус идейного вдохновителя.

Статистика невероятна: нападающий имеет гол почти в каждом матче за клуб, а в декабре и январе добывал по меньшей мере одно результативное действие в каждом туре внутренней лиги. Будущий чемпион Саудовской Аравии точно не прогадал с таким мотивированным игроком и готовится вернуть золото в свои руки. Для мирового футбола этот трансфер не стал чем-то удивительным, но для самого серба это лучшая перемена в жизни, где он не только хорошо зарабатывает, но и навязывает борьбу лучшим европейским игрокам не хуже, чем во времена "Фулгема".

Эдуар Менди

Не будем забывать и о голкиперах. Менди, играя за "Челси", казался постоянным вратарем аристократов. Но травма и успех Кэпы оставили сенегальца вне планов тренерского штаба. Не долго думая на волне хайпа, Эдуар отправляется в "Аль-Ахли". С тех пор постоянный старт – его изюминка. Благодаря опытному вратарю, команд в расширенном чемпионате снова держится наверху. Всего лишь 25 пропущенных должны доказать, что голкипер сохранил уровень даже после травмы.

Но пока сезон Эдуара можно охарактеризовать нестабильностью. Да, его команда держится наверху. Да, у сенегальского игрока меньше пропущенных среди всех вратарей лиги. Но две его ошибки не позволили продолжить продвижение в Кубке, поражение в большинстве абсолютному аутсайдеру "Абха". Поэтому из немногих европейских голкиперов в СА, он пока с пометкой "преимущественно удовлетворительные выступления". Не забывайте и о частых ошибках – такая в свое время подарила хет-трик Фирмино:

К слову, коллега Менди по позиции - Давид Оспина - в "Аль-Насре" не заиграл. В свои 35 он почти не получает доверия и изредка попадает даже на скамейку запасных. Но на днях колумбиец в одиночку спас победу над тем же "Аль-Ахли", чем показал, что его пока рано списывать со счетов.

Неймар

А вот Неймар – образец того, как судьба шутит с некогда надеждой всего мира на конкуренцию с вечными Месси и Роналду. Сначала в тени Месси, потом… в тени Месси снова. Неймар, запомнившийся травмой на ЧМ, невероятными финтами и не менее сногсшибательными падениями на газон от легкого прикосновения, уехал со своей репутацией играть к саудитам. И сломался. За более чем 9 месяцев ему удалось собрать всего 3 матча в Про-Лиге и два в азиатской ЛЧ! С голом и двумя ассистами, бразилец стабильно прописался в лазарете. Его дебюту помешала болезнь. Затем несколько выступлений за сборную и первых игр в новом клубе – и травма колена. Сейчас сроки возвращения неизвестны. Неймар – это тот момент, когда громкое имя ничем не может помочь травматичности, поэтому что-то сказать о нем мы не можем.

Фабиньо

Еще один бразилец – Фабинью. Он так неожиданно изменил прописку, что даже местные не очень поняли, а что делать с таким количеством звездных новичков. Да и сам полузащитник казался сверхглубоко встроенным в "Ливерпуль". Опорник планировался одним из игроков для "собственной ЛЧ" саудитов и эта роль ему удалась: "Аль-Иттихад" прошел вплоть до четвертьфинала и на днях вылетел только от лучшей команды саудитов (с Митровичем, Невишем и Кулибали). Сам Фабинью пока не имеет голов и сделал 2 ассиста. Но такой задачи от него и не ждут: она названа выше и там успех достигнут.

В двух словах и о другом звездном игроке в "Аль-Иттихаде". Бензема покинул "Реал" тем же летом и ушел на саудовскую пенсию. Но и эту экс-звезду Ла Лиги подвела травма: набив мячей, он иногда не попадал в состав, порой играл не на полную и не получал 90 минут, а после травмы имеет лишь несколько выступлений в феврале и совсем не играет весной. Возможно, француза придержат на конец сезона, где предстоит сразиться за последнее доступное место в ЛЧ.

Эмерик Ляпорт

Эмерик присоединился к "Аль-Насру" также внезапно: когда казалось, что эпопея трансферов завершена, Ляпорт сменил прописку с "Манчестер Сити" на саудовский клуб. Число его выступлений пошло на десятки, защитник стал надежным и почти основным у рыцарей (которых, кстати, тренирует Каштру). Высокое доверие клуба конвертировалось в успех и на уровне сборной: роль центрбека в основе Испании стабильна у него.

В отличие от английских схем, у саудитов Ляпорт не так часто вовлечен в атакующие схемы. В большинстве клубов СА тактика стара (особенно когда на острие Роналду, нуждающийся в мяче каждую минуту). Поэтому нет необходимости комбинировать латералями или полуфлангами – забрасывать куда-то проще. Ляпорта годами учили искать ошибки соперников и их использовать, например, когда вратарь теряет ворота. Так защитник стал одним из претендентов на премию Пушкаша: забросил вратарю "Интера Майами" за воротничок со своей половины поля. Испанец – случай, где место для продолжения карьеры выбрано верно.

Джордан Хендерсон

Пожалуй, самая проблематичная персона в нашем перечне. Личные убеждения, большие ожидания и профессионализм в лиге любителей не сошлись в одну звезду. Хороший старт англичанина с играми от свистка до свистка, несколько ассистистов и статус лучшего игрока внезапно сменились засухой. От него не ожидали свершений, но опорник такого уровня не должен просто существовать на поле. Как итог – Джордан продолжил находиться на газоне банально и добился того, что в "Аль-Итиффаке" ему уже были не рады. Хендерсон досрочно ушел из клуба – бегство в "Аякс" станет попыткой, как говорится, отбелить репутацию и имя. И пока это выходит, ведь в новой команде ему еще верят.