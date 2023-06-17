'Не только мы спали': Ребров прокомментировал камбэк Украины в матче с македонцами в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров похвалил своих подопечных за реакцию на провальный первый тайм матча отборочного турнира Евро-2024 с Северной Македонией. Наставник "сине-желтых" отметил, что в перерыве у него состоялся серьезный разговор с командой и после возвращения на поле она заиграла более интенсивно и сумела добыть волевую победу.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после игры в Скопье. Он подчеркнул, что его команда в первой 45-минутке не только действовало очень вяло, но и соперник, почувствовав это, показал практический идеальный футбол, что привело к двум забитым мячам в ворота украинского вратаря Анатолия Трубина.

"У нас не было много времени, чтобы хорошо подготовиться к игре. Я благодарен игрокам за то, что после перерыва мы показали совсем другой уровень игры. Я считаю, что в первом тайме не только мы спали, но и Северная Македония действовала очень качественно. У них очень опытные игроки, у них нет игроков младше 21 года. После первого тайма мы перестроили игру. Очень важным был гол Ильи Забарного. После него мы почувствовали себя увереннее. Если посмотреть на первый тайм, то матч с Германией был лишним. Но он был очень важным для Украины. Поэтому нет, игра с Германией не была лишней. После перерыва мы начали действовать более интенсивно", – сказал Ребров.

Отметим, что благодаря победе над Северной Македонией украинская сборная набрала первые три очка в квалификации к европейскому первенству. Наша команда вышла на второе место в группе С.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в дебютном матче Сергея Реброва на посту главного тренера упустила победу над Германией.

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