'Не стоит забывать': Луческу отреагировал на слухи об отставке из 'Динамо'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу выступил с критиков сообщений о своей отставке в случае вылета команды на отборочных раундах Лиги конференций. Румынский специалист упрекнул журналистов в том, что они публикуют непроверенную информацию и оказывают на него давление.

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Об этом Луческу заявил на пресс-конференции пере ответным матчем квалификационного раунда ЛК с греческим "Арисом", информирует официальный сайт "Динамо". Наставник "бело-синих" отметил, что не самая качественная игра команды имеет логичные объяснения.

"Вы, пресса, всегда хотите быть впереди паровоза, задавать вопросы, которые вам удобно. Но вы многого не знаете, в частности, не знаете, какой у меня контракт с "Динамо", какие у меня договоренности с президентом клуба. Да, конечно, давление есть. Но не стоит забывать, что наша команда одна из немногих, у которой есть большое количество собственных питомцев, и почти нет иностранцев. Сначала легионеры покинули клуб из-за пандемии, которая испортила планы многим, в том числе и нам. Затем – начало полномасштабной войны и отъезд украинских игроков и иностранцев за границу", – сказал Луческу.

Ранее тренер "Динамо" перед поединком против "Ариса" отметился громким заявлением, в котором резко высказался о фанатах греков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу рассказал о том, что у одного из футболистов киевского "Динамо" перед матчем с "Арисом" на войне с Россией погиб брат.

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