Не считаю украинский сугубо важным языком. Многие военные говорят на русском, – Милевский

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский на платформе Twich провел праздничный стрим с EAFC 24, одной из целью которого был сбор донатов на протезирование военных (20% от всех поступлений). Во время стрима 38-летний уроженец Минска коснулся национального вопроса.

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Милевский вспомнил, что во времена его юности не было возможности обучаться в украинской школе. Он всегда был занят на тренировках, на которых разговаривал по русски, а учить украинский не было времени.

"Я не считаю, что это так важно сейчас говорить на украинском. Надо иметь свою какую-то позицию. И правильно, что многие военные, которые воюют - если мы сейчас касаемся войны - они многие говорят на русском. И никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я - белорус, мы говорили всегда на русском. Поэтому я не считаю, что это сугубо важный язык", – сказал Милевский.

Как сообщал OBOZ.UA, Милевский проходил лечение от алкоголизма в одной из столичных клиник, после чего закодировался. Кроме того, экс-нападающий сборной Украины во время прохождения реабилитации сбросил почти 20 килограмм.

4 декабря Милевский впервые появился на людях после своей госпитализации в сентябре. По словам экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева его давний друг некоторое время находился в коме.

Осенью в сети появилось видео с Артемом, после чего болельщики призвали друзей бывшего футболиста спасать ему жизнь. Милевский был госпитализирован, а все расходы по его лечению взял на себя президент "Динамо" Игорь Суркис. СМИ узнали, сколько стоило прохождение экс-футболистом реабилитации.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок сборной Украины, львовских "Карпат", донецкого "Шахтера" и "Днепра" Артем Федецкий рассказал, что на самом деле произошло с Милевским.

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