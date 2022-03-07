'Не могли представить': игрок сборной Германии признался, что страдает из-за Зинченко и войны России в Украине

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане признался, что никогда не мог себе представить, что в Европе может начаться полномасштабная война. Бывший партнер украинца Александра Зинченко по "Манчестер Сити" отметил, что очень переживает за полузащитника "желто-синих".

Об этом сам Сане заявил в интервью немецкому изданию BILD. Комментируя нападение России на Украину, футболист "Баварии" выразил надежду на скорое окончание боевых действий на территории нашей страны.

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"Вы много думаете об этом. Что еще может случиться? Вы просто не могли себе представить такой сценарий в нынешней Европе. В "Ман Сити" я играл с Александром Зинченко, классным партнером по команде, моим одногодкой. Из-за этого я тоже страдаю. Я надеюсь, что он и его семья, учитывая обстоятельства, чувствуют себя достаточно хорошо и что они смогут снова жить мирной жизнью как можно скорее. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится", – отметил Сане.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна предложил запретить использование слова "Россия". Ранее "Манчестер Сити" и "Эвертон" провели акцию в поддержку Украину накануне очного матча чемпионата Англии.