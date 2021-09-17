Не команда, а х***я какая-то, – Сабо о поражении "Зари" в Лиге конференций

Легендарный футболист и тренер Йожеф Сабо не сумел сдержать эмоции, комментируя поражение "Зари" в первом туре группового этапа Лиги конференций. Подопечные Виктора Скрипника без шансов уступили норвежскому "Буде-Глимту" со счетом 1:3.

В разговоре с журналистом издания Tribuna эксперт заявил, что очень зол на луганчан. По его словам, команде не стоит бороться за попадание в еврокубки, чтобы не позориться на международной арене.

"Не могу и не хочу ничего объяснять. Я очень сердит на "Зарю", не спал всю ночь. Это не команда, это х***я какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы набраться стыда? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, медали и так далее? Может, не надо к этому стремиться? Приехала команда, а их там забросали, б***ь. Пропустили 3 гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?" – эмоциально высказался Сабо.

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Он также считает, что гол, который позволил "Заре" уйти от разгрома, был забит только потому, что игроки норвежской команды остановились. Эксперт заявил, что луганчане имеют проблемы как с общим рисунком игры, так и с уровнем футболистов.

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