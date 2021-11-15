'Не буду ничего передавать команде': Петраков высказался о матче с Боснией

Тренерский штаб сборной Украины не будет следить за поединком отборочного турнира ЧМ-2022 Финляндия – Франция, который будет проходить параллельно со встречей "желто-синих" с Боснией. Команда Александра Петраков серьезно готовится к матчу 16 ноября и настроена только на победу.

Об этом сам Петраков заявил на пресс-конференции в Зенице. 64-летний специалист отметил, что изменения в составе боснийской команды могут создать трудности его подопечным.

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"Нам нужна победа. Будем играть на нее. Поражение Боснии от Финляндии? Это футбол. То, что у боснийцев выйдут молодые ребята, это еще будет сложнее для нас, ведь эти игроки захотят себя показать. Думаю, что нас ждет трудная игра. У нас все футболисты здоровые, у всех негативные тесты. Гармаш? Все увидите на игре. Следить за матчем Франции и Финляндии я не буду и ничего команде передавать не буду. Что касается реализации моментов, то в сборной это не натренируешь. Это должны делать в клубах", – сказал Петраков.

Напомним, сборную Украины в Боснии устроит только победа, а также невыигрыш финнов над командой Франции. При этом соперники "желто-синих" уже потеряли все шансы на выход на Мундиаль в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры обвалили ставки на матч Босния и Герцеговина – Украина, после того, как хозяева поля окончательно потеряли шансы выйти на ЧМ-2022.