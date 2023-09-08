Не 100 млн: раскрыта правда о трансфере Мудрика из 'Шахтера' в 'Челси'

Донецкий "Шахтер" получит 100 миллионов евро за футболиста сборной Украины Михаила Мудрика только в том случае, если лондонский "Челси" с хавбеком в составе несколько раз выиграет Премьер-лигу или Лигу чемпионов. При этом гарантированная выплата за 22-летнего игрока составляет 70 млн.

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Об этом говорится в статье авторитетного издания The Athletic, которая посвящена нашему соотечественнику. Трансфер Мудрика в лондонский клуб, который был осуществлен зимой нынешнего года, был разделен на две части – гарантированную и бонусную, которая зависит от результатов "Челси" и самого футболиста.

Сверх 70 млн евро "Шахтеру" положены дополнительные пять миллионов за каждую итоговую победу "синих" в национальном чемпионате или Лиге чемпионов. Учитывая нынешнюю игру "Челси" и его результаты, команде Мудрика не приходится рассчитывать на завоевание этих трофеев, а донецкому клубу – на получение дополнительных выплат.

Ранее были названы четыре основные проблемы Мудрика в Англии, где он в 20 матчах за "Челси" отметился лишь двумя результативными передачами.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед отъездом в сборную Украины на матчи отбора Евро-2024 Михаил Мудрик провел крайне неудачный поединок 4-го тура чемпионата Англии, в котором "Челси" проиграл "Ноттингем Форесту".

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