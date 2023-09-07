"Барьер очень жесткий": СМИ назвали главные проблемы Мудрика в "Челси"

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик по-прежнему испытывает проблемы с адаптацией в лондонском "Челси". В частности, у футболиста существует языковой барьер в общении с партнерами и представителями тренерского штаба, что влияет на выступления игрока.

Видео дня

Об этом говорится в статье авторитетного издания The Athletic, которая посвящена нашему соотечественнику. Утверждается, что Мудрик был очень воодушевлен своей игрой на молодежном чемпионате Европы, где сборная Украины добралась до полуфинала и квалифицировалась на Олимпийские игры-2024.

"Его английский не очень хорош. Языковой барьер довольно жесткий. Игра за Украину повысила его веру в себя. Но то, что он не попал в стартовый состав "Челси" на первые игры нового сезона, похоже, снова отбросило его назад", – подчеркнули журналисты.

Кроме того, они выяснили, что тренеры по физической подготовке лондонского клуба рекомендовали украинцу снизить нагрузки в тренажерном зале. При этом сам Мудрик считает, что эти занятия помогают ему повышать выносливость.

Также Михаила считают одним из главных геймеров "синих" – за игровой приставкой он проводит больше времени, чем другие футболисты. Это помогает нашему хавбеку больше общаться с соотечественниками, что важно во время противостояния Украины российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед отъездом в сборную Украины на матчи отбора Евро-2024 Михаил Мудрик провел крайне неудачный поединок 4-го тура чемпионата Англии, в котором "Челси" проиграл "Ноттингем Форесту".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!