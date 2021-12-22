Названа рекордная зарплата кандидата в сборную Украины в сельском клубе

Появилась информация о заработной плате футболиста Андрея Тотовицкого, который перешел из черниговской "Десны" в "Колос" из Коваливки. 28-летний полузащитник, входящий в круг кандидатов в сборную Украины, будет получать в сельском клубе около 30 тысяч долларов в месяц!

Об этом рассказали ведущие программы на YouTube-канале "ТаТоТаке". По информации журналистов-инсайдеров Тотовицкий подписал контракт сроком на три года.

Сообщают, что вингером также интересовались клубы из верхней части турнирной таблицы чемпионата Украины – "Ворскла" и "Днепр-1". Андрею предлагали зарплату 15-20 тысяч долларов в месяц. Однако он отказался, сделав выбор в пользу скромного "Колоса". При этом Тотовицкий стал рекордсменом по зарплате в истории клуба.

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Правда, ведущие несколько разошлись в оценке зарплаты: один называл 30 тысяч, а другой говорил о чуть меньшей сумме. Также сообщили, что в свое время скандальный Евгений Селезнев получал в "Колосе" меньше, чем недавний лидер "Десны".

Напомним, Тотовицкий – уроженец Ривненской области, выступал за молодежную команду "Динамо". На взрослом уровне был на контракте с "Шахтером", играл также за "Зарю", "Мариуполь", бельгийский "Кортрейк". С начала 2020 года выступал за "Десну", забив 16 мячей в 47 матчах, в том числе – три в нынешнем сезоне. Вызывался в молодежную сборную Украины.

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