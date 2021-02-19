Назван защитник, который забил больше всех голов в XXI веке

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг самых результативных защитников XXI столетия.

Согласно этим данным наибольшим количеством голов среди защитников отличился игрок мадридского "Реала" Серхио Рамос. В активе капитана "сливочных" 103 мяча, забитых за клуб, а также 23 гола в поединках за сборную Испании, говорится на официальном сайте IFFHS.

Отметим, что в список самых результативных защитников века попал и экс-футболист донецкого "Шахтера" Дарио Срна. Хорватский игрок забил в нынешнем столетии 79 мячей, что позволило ему занять шестую строчку данного рейтинга.

Топ-6 самых результативных оборонцев XXI века выглядит следующим образом:

1. Серхио Рамос (Испания) – 126 голов

2. Маркус Тулио Танака (Япония) – 104

3. Абдеррахман Хачуд (Алжир) – 88

4. Кейлор Сото (Коста-Рика) – 86

5. Маркус Юргенсон (Эстония) – 85

6. Дарио Срна (Хорватия) – 79

Напомним, что Серхио Рамос также является рекордсменом своей национальной сборной по количеству сыгранных матчей (178) и одержанных побед (130).

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Серхио Рамос принял решение покинуть мадридский "Реал".