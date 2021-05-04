Назван виновный в смерти знаменитого футболиста сборной Италии

Итальянский врач Джорджио Галанти осужден за непредумышленное убийство капитана "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает Euronews.

Согласно отчету о вскрытии, Астори умер от тахиаритмии, аномального учащения сердцебиения, во время сна.

Галанти, тогдашний глава отделения спортивной медицины больницы Кареджи во Флоренции, был последним, кто проводил обследование игрока сборной Италии и допустил его до игр летом 2017 года, за семь месяцев до смерти.

3 мая Галанти был приговорен к одному году условно за то, что он не смог диагностировать сердечный недуг у спортсмена.

Прокуроры заявили, что врачу следовало было провести дополнительные обследования, чтобы попытаться обнаружить болезнь сердца, с учетом результатов стресс-тестов Астори, и потребовали 18-месячного тюремного заключения.

По информации местных СМИ, Галанти обязан также выплатить 1 миллион евро семье умершего футболиста.

Астори был воспитанником "Милана". По ходу карьеры он выступал за "Кальяри", "Рому" и "Фиорентину". На счету защитника 14 матчей в составе сборной Италии.

О возбуждении уголовного дела стало известно в марте 2018-го. Следствие предполагало непредумышленное убийство еще до вскрытия тела Астори.

4 марта 2018 года Давиде был найден мертвым в гостиничном номере в Удине, где расположилась команда из Флоренции накануне матча 27-го тура Серии А с "Удинезе".