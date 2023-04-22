Назван новый и.о. главного тренера 'Динамо'. Луческу ложится на операцию

Киевским "Динамо" в ближайших поединках будет руководить Александр Шовковский. Об этом сообщил главный т"бело-синих" Мирча Луческу на пресс-конференции после поединка с "Шахтером".

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Сам румынский специалист вынужден взять паузу из-за проблем со здоровьем. 77-летний Мирча Михайлович будет прооперирован в Киеве.

"С этого момента я иду на больничный. Мне следует сделать операцию на ноге. В мое отсутствие руководить командой будет Александр Шовковский. Но я постоянно буду на связи и контролировать ситуацию. Я мог бы уехать из Украины и сделать операцию в Европе, но считаю, что мне нужно остаться в Киеве. Это важно для футболистов. Возможно важно для страны", – сказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, у румынского специалиста развился коксартроз, известное как артроз тазобедренного сустава.

Отметим, что в июле 2009 года Мирча Луческу перенес операцию на сердце, посл того, как у него было диагностировано 3 сердечных приступов всего за 11 дней. Затем врачи установили ему стент.

Накануне легендарный экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что после Луческу "бело-синих" должны возглавить люди с большим тренерским опытом. Именно по этой причине Сабо отверг кандидатуру Александра Шовсковского, про которого ранее сообщали многие СМИ.

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